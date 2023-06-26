В Гатчине отметили День молодёжи

Гостей праздника приветствовал заместитель главы администрации Гатчинского района по развитию социальной сферы Марк Кравчук. Он поздравил молодых людей с праздником:

«Наша гатчинская молодёжь — самая активная. Мы хотим пожелать вам таких же успехов, целеустремленности, высоких результатов, достижений. Чтобы всё в вашей жизни было хорошо, замечательно и здорово!»

Весь день на сцене — ведущие Никита Соколов и Сергей Василевский. Они создавали праздничное настроение жителям и гостям Гатчины.

«Здесь есть возможность не просто хорошо провести время, найти новых друзей, завести новые знакомства, послушать хорошую музыку, но и прикоснуться к культуре молодёжи, даже если вы «еще не» или «уже после», — поделился впечатлениями ведущий Никита Соколов.

На празднике работали фудкорт, интерактивные зоны и площадки. На них своими руками можно было сделать броши, брелоки, рисунки на экомешочках для овощей и фруктов, пройти мастер-класс «сюрприз». Организаторами выступили «Творческая мастерская Дарьи Богатырёвой», «Лавка ручных изделий Натальи Пырковой», «Круговорот вещей в народе. Гатчина» и проект «С теплом рук». Каждый желающий также мог нанести аквагрим.

Одной из самых интересных площадок стала историческая выставка от Центра патриотического воспитания «Чкалов Парк». На ней были представлены экспонаты Музея истории Российского Патриотизма в посёлке Сиверский, личная коллекция противогазов Леонида Пеннонена, учащегося 6-го класса Сиверской гимназии. Совместно с Рыцарским клубом для всех желающих проводились бои на мягком оружии.

«Мне нравится заряд молодёжи. Нет инфантильности, все пытаются друг с другом познакомиться. И взрослые, и дети. Всем интересно. Не раз слышал в адрес молодых людей, что им ничего не хочется, они только сидят в гаджетах. По своей работе в «Чкалов парке» мы видим, что к нам приходят ребята и забывают, что такое сотовый телефон. Хочется, чтобы эта пытливость, желание узнать что-то новое, помочь своим близким, товарищам, оставались», — отметил директор АНО «Центр патриотического воспитания Чкалов парк» Виталий Шиян.

Специальную программу подготовил и Гатчинский Дворец Молодёжи. Жители и гости города играли в «Дженгу», «Лабиринт» и «Кубики», узнавая вместе с волонтёрами историю достопримечательностей Гатчины.

«Малыши чаще всего выбирали «Кубики», кто постарше — «Дженгу». Более взрослые дети играли в «Лабиринт». Сегодня все объединены. Всё очень весело, зажигательно, не передать словами», — рассказала волонтёр Гатчинского Дворца Молодёжи Кристина Сибаева.

Зрелищными стали выступление и мастер-класс от Чемпиона России по футбольному фристайлу Дениса Фомичёва:

«Я показывал, что можно, казалось бы, с обычным футбольным мячом делать красивые вещи, интересные трюки. Затем мы пробовали выполнять элементы с ребятами. Очень много людей захотели поучаствовать. Во фристайле практически нет рамок, не нужна команда или специальная площадка. Это любовь и к творчеству, и к спорту. Желаю молодёжи найти интересное занятие для себя и отдаваться ему, кайфовать».

По традиции на День молодёжи пригласили новых хедлайнеров — талантливых молодых исполнителей, которые сейчас покоряют музыкальные площадки. Среди них певица Даша Кочнева, в мае выступавшая на «Газпром Арене» на музыкальном фестивале «Петровские Ассамблеи».

В концерте участвовали и местные команды — группы из Гатчинского района и Ленинградской области «БЕZ Б», «Балаган Cover Band», «Sвой Sтиль» и другие. По-настоящему «зажёг» публику петербургский музыкант Руслан Райз. Он исполнил свои собственные песни, в том числе, новые, которые выйдут в ближайшее время. Также со сцены звучали хиты других популярных артистов.

«Мне понравилось, что выбрали разную музыку. Не только современные песни, но и хиты 70-80-х годов. Надеюсь, что все хорошо провели время. Желаю каждому найти свою мечту и следовать ей», — поделилась посетитель Анастасия Бобровская.

Текст и фото Екатерины Кузнецовой