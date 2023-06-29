Молодежь Ленобласти зовут к здоровому образу жизни и саморазвитию

Участники акции в личных аккаунтах в соцсетях публикуют короткие посты или видеоролики, где рассказывают, почему выступают против наркотиков и что для них является стимулом в жизни.

Видеоролики могут стать участниками Всероссийского конкурса «Стимул мечты — это сам ты!». Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте конкурса, в анкете прикрепить ссылку на видеоролик из социальной сети хештегами #Противнаркотиков2023 #Стимулмоеймечты2023. Конкурсная комиссия отсмотрит работы, определит 3 победителя и 7 призеров, которые получат ценные призы.

Онлайн-акция «Стимул мечты - это сам ты» стартовала в Международный день борьбы со злоупотреблением наркотических средств и их незаконным оборотом 26 июня и продлится до 3 июля.

Подробности акции на сайте