Концерт в честь земли Ленинградской

В субботу, 9 августа, жители и гости Гатчины получили творческий подарок: в кинозале «Победа» с концертной программой выступил солист Мариинского театра, народный артист России Василий Герелло.

Перед концертом глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим поздравила всех с 81-й годовщиной окончания Ленинградской битвы:

- В этот день мы отдаем дань уважения защитникам и освободителям Ленинграда, жителям блокадного города. К сожалению, герои уходят… С каждым годом все меньше среди нас участников тех трагических событий. Но наши ветераны, сохраняя лучшие трудовые традиции, воспитали поколение, которое, не задумываясь, по примеру дедов и прадедов встало на защиту Отечества в наши дни. И сегодня там, на передовой, молодые ребята вершат новую историческую победу. Низкий им поклон, и пусть в 2025-м будет как в 1945-м! Мы гордимся тем, что живем на земле Ленинградской. Здесь растут наши дети, внуки, и я уверена: они тоже сделают все возможное, чтобы наша Ленинградская область жила, развивалась и процветала.

От имени ветеранов специальной военной операции, участников программы «Герои Команды 47» с Днем окончания Ленинградской битвы и 98-летием Ленинградской области всех поздравил ветеран боевых действий, заместитель начальника артиллерийского факультета Михайловской военной артиллерийской академии Михаил Сергиенко. С приветственным словом выступили депутат Гатчинского совета Галина Паламарчук и председатель Общественной палаты Ленинградской области Александр Габитов.

Также в этот день зрителям продемонстрировали отрывок из документального фильма телеканала «Ореол 47» «Два Вадима и Победа», героями которого стали гатчинцы – участник Великой Отечественной войны Вадим Марголин и ветеран специальной военной операции Вадим Новожилов.

Фото: Гатчинский ДК