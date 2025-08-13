Обращайтесь, вам помогут!

Руководитель регионального филиала Ольга ИСТОРИК напоминает, что основная площадка фонда расположена в Гатчине, но во всех районах Ленобласти действуют социальные координаторы:

– Социальные координаторы – это люди, которые находятся на постоянной связи с нашими подопечными, они первыми общаются с бойцами и их родными, через них мы узнаём о проблемах и чаяниях этих людей. Можно сказать, что фонд сегодня – это точка входа по многим позициям. Подопечные фонда – бойцы, которые уже завершили свои отношения с министерством обороны: мобилизованные, добровольцы, с инвалидностью или без, но уже уволенные со службы, а также члены семей погибших. С марта – ещё и члены семей без вести пропавших.

Последняя категория считается самой уязвимой, считает Ольга Историк. Поэтому расстановке приоритетов в работе с ними уделяется особое внимание. Специалисты фонда, включая руководство и социальных координаторов, постоянно проходят обучение, занимаются с психологами, поскольку взаимодействие с заявителями требует больших душевных сил и правильного подхода.

Направления деятельности

В медицинский блок деятельности фонда входит реабилитация, диспансеризация, санаторно-курортное лечение. Совместно с региональными властями, в частности с комитетом по здравоохранению, и под личным контролем губернатора Александра ДРОЗДЕНКО разрабатываются сценарии взаимодействия на опережение: по словам Ольги Историк, возможность протезирования, которую имеют ленинградцы, предоставляют участникам СВО не все регионы.

В социальный блок входит обеспечение техническими средствами реабилитации, адаптация жилья для инвалида, обеспечение автомобилями с ручным управлением, отслеживание своевременного получения мер поддержки, подготовка законодательных инициатив, направленных на решение возникающих новых вызовов времени.

О востребованности юридического сопровождения свидетельствует тот факт, что большинство поступающих обращений связано с нюансами получения статуса участника боевых действий и выплат за ранение.

– Это говорит о том, как важна юридическая поддержка как бойцов, так и членов их семей, – подчёркивает Историк. – Как мы строим свою работу: организована «Экспертная линия», в ходе которой проводятся приёмы представителей органов и организаций – областной и военной прокуратуры, налоговой инспекции, Роспотребнадзора, миграционной службы и других ведомств.

«Экспертная линия» начала свою работу в мае, приёмы проводятся дважды в месяц. Записаться можно через своего социального координатора. Для жителей удалённых территорий возможны консультации в режиме видеосвязи. Совместными усилиями удаётся решить или ускорить решение многих задач.

Я б в IT­шники пошёл

Ещё одним важным направлением деятельности фонда «Защитники Отечества» является переобучение ветеранов СВО и их трудоустройство. В рамках этой работы регион даёт финансовую поддержку в 1 млн рублей предприятию, принявшему на работу участника боевых действий, и 500 тысяч – на обустройство рабочего места для ветерана с инвалидностью.

О возможностях Кластера комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО мы уже не раз писали. Напомним лишь, что в него входят Мультицентр социальной и трудовой интеграции, дающий возможность получать новую высокотехнологичную профессию, в том числе и в сфере IT, Центр высокотехнологичного протезирования, реабилитации и адаптации к протезам, Всеволожская клиническая межрайонная больница и другие учреждения, чьи усилия направлены в общей сложности на восстановление здоровья, адаптацию к мирной жизни и поиски новых путей для самореализации героя.

– Есть ещё ряд программ: «Бизнес героев 47», «Герои команды 47». Сегодня регион имеет все возможности для переобучения и интеграции наших защитников в мирную жизнь с новой профессией. И очень важный момент – культурно-досуговая деятельность: конкурсы, концерты, спортивные соревнования. На недавних Всероссийских соревнованиях по армрестлингу, в которых могли участвовать ребята с инвалидностью опорно-двигательного аппарата, два ленинградских атлета стали мастерами спорта. Замечательный результат!

О ценности печатного слова

На встречах с участниками СВО и ветеранами боевых действий Ольга Историк часто слышит пожелания о том, чтобы в газетах, таких как наша, чаще рассказывали истории о боевых товарищах, об их любящих и преданных семьях, писали о мерах поддержки, больше говорили о фонде «Защитники Отечества» и его перспективных возможностях для бойцов.

– У нас есть фотовыставка «Отец Героя», которая уже представлялась в Экспо-форуме, правительстве. Ощущение, что отцы держат в руках не портреты своих геройски погибших сыновей, а их самих… Перейдя по ссылке, на которую ведёт QR-код, можно почитать историю каждого. Я просмотрела все, но не с первого раза, нужна подготовка. И мы планируем расширять эту выставку.

Свою историю адаптации к мирной жизни рассказал начальник отдела по увековечению памяти погибших при защите Отечества регионального Центра патриотического воспитания Евгений ХАЛАМОВ, только весной вернувшийся с передовой, «списанный» по ранению:

– У меня руки и ноги на месте. Ребятам, которые лишились их, гораздо сложнее. Принять себя такими, какими они стали, душевно очень тяжело… Нужно с этим работать.

По словам ветерана, необходимо подробно рассказывать о процедуре получения инвалидности, прохождения медико-социальной экспертизы. Те, кто сталкивается с этим впервые, испытывают большие трудности. Отметим, что в плане реализации нашего медиапроекта такая тема есть, и рассказать об этом мы планируем в ближайшее время.

– Вооружённые силы не дают инвалидность, они лишь присваивают категорию годности к службе, – делится опытом Евгений Халамов. – Группу инвалидности определяет Бюро медико-социальной экспертизы, которые есть в каждом районе. За время, когда вы подали рапорт на увольнение, до самого увольнения (а это может длиться долго, у меня – 2 месяца) можно успеть пройти комиссию МСЭ. Но мало кто знает, что увольнение из армии и присвоение инвалидности никак не связаны. Я получил группу, ещё не будучи уволенным из армии.

В ручном режиме

Евгений Халамов рассказал также и о своём опыте общения с медиками в родных Киришах: сразу же его «прикрепили» к терапевтическому участку, врач водила его по кабинетам, пока он оформлял направление на МСЭК.

Отметим, что подобный сценарий работы с участниками СВО есть и в Выборгской межрайонной больнице: ежеквартально проводятся акции «Врачи – героям», в ходе которых можно пройти всех специалистов. Работает горячая линия для участников СВО и членов их семей. Действует «зелёный коридор», заведующая поликлиникой Ксения ЗАГАРСКИХ курирует данное направление и всегда подключается, когда за медицинской помощью обращается кто-то из представителей этой особой категории пациентов в обычные дни, независимо от акции.

– Такое душевное отношении придаёт сил, – заверяет Евгений Халамов. – Хочется верить, что у нас во всех районах Ленобласти относятся к ветеранам боевых действий именно так.

Ветеран также советует военнослужащим в отпуске выбрать время для визита к стоматологу. А медикам для таких пациентов хорошо бы иметь в запасе талончики, иначе в 2-недельный отпуск можно не управиться.

Публикация подготовлена рабочей группой газеты «Выборг» при поддержке Комитета по печати Ленинградской области