Из Владивостока в Выборг мчится мотопробег

В мотопробеге участвуют около 100 мотоциклистов из разных регионов России. Маршрут проходит через Хабаровск, Благовещенск, Читу, Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Кемерово, Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Уфу, Казань, Нижний Новгород, Москву, Великий Новгород, Санкт-Петербург и завершится в Выборге на мотофестивале «Baltic Rally» 20 июля. За три недели пути мотоциклисты преодолеют расстояние в 10,5 тысяч км.

«В мае этого года президент России Владимир Путин поручил разработать и утвердить концепцию развития автомобильного туризма в стране, определяющую, в том числе, условия развития сопутствующей инфраструктуры и предусматривающую реализацию пилотного проекта по осуществлению автомобильного туризма по маршруту Санкт-Петербург – Владивосток. Для этого при комиссии Госсовета России по направлению «Туризм, физическая культура и спорт» сформирована рабочая группа по развитию авто- и мототуризма под руководством губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Мы надеемся, что мотопробег Владивосток-Выборг станет первым исследовательским шагом на пути развития этой инициативы», — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

По пути следования к мотопробегу присоединяться мотоциклисты из Сочи, Севастополя, Ростова-на-Дону, Воронежа, Астрахани, а также из Мурманска, Карелии и Белоруссии. Принять участие в мотопробеге из любой точки маршрута также могут все желающие мотоциклисты.

У зрителей есть возможность следить за ходом движения участников на телеканале «Матч ТВ» и на портале «Мотобратан».