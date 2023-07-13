Заповедный мир

Корреспондент «Ленинградской панорамы» принял участие в рейде, организованном областным комитетом государственного экологического надзора. За несколько часов мы встретили десятки людей, которые любят колесить на автомобилях и жарить шашлыки там, где это не положено.

Потерянный рай

Аромат полевых трав на ветру, лазурная вода песчаных карьеров, замысловатые изгибы берегов – виды природы на территории заказника «Север Мшинского болота» поражают глаз городского жителя. Здесь, в междуречье Ящеры и Кременки, на землях Гатчинского и Лужского районов ты чувствуешь себя в максимальной гармонии с окружающим миром. Только время от времени взгляд «спотыкается» о грубые, неуместные следы человеческого отдыха. Вот у самой воды стоит остов обгоревшего мангала, неподалёку заметна колея от колёс внедорожника, а на поверхности карьера расплылось масляное бензиновое пятно. Судя по запаху шашлыков в воздухе, здесь и сейчас кто-то отдыхает.

– Последнее время мы действительно наблюдаем печальную картину – заповедник набирает популярность у отдыхающих. Место это охраняется с 1991 года, оно имеет статус заказника международного значения, очень важно сохранить его уникальные водно-болотные угодья. Но нашим гражданам на это все равно. В выходные здесь можно насчитать до сотни автомобилей. Такими темпами люди уничтожат вокруг всё ценное, – говорит Алина Соколова, государственный инспектор окружающей среды Ленинградской области.

Ситуацию усугубляет тот факт, что большинство «туристов» используют берег водоёма как большую площадку для гриля. Даже во время пожароопасного сезона – а он, между прочим, действует в Ленобласти с 20 июня. Специальным постановлением областного правительства в регионе ограничено посещение лесов. Конкретно — в лес запрещено заходить и заезжать. Однако ни информационные стенды, ни серьёзные штрафы никого не останавливают. Отдыхающие раз за разом разводят костры, пламя от которых легко может перекинуться на соседние леса и торфяники. Остаётся только вылавливать нарушителей – чем сотрудники госэконадзора занимаются каждую неделю.

Преступление и наказание

Вместе со мной в рейде участвуют семь инспекторов эконадзора и сотрудников дирекции ООПТ. Все они – молодые, энергичные специалисты, которые выполняют свою работу не для галочки. Как говорится, живут своим делом. Наша группа подходит к самому яркому кострищу. Пламя полыхает выше человеческого роста.

– А мы из леса вытаскиваем пни, которые покрупнее, и тут разжигаем, – объясняет отдыхающий Алексей. Видимо, пытается выдать себя за «санитара леса». Мол, так он борется с валежником и старыми деревьями.

Инспекторы в легенду не верят и проводят разъяснительную беседу. В конце концов отдыхающие получают постановление о штрафе – 3000 рублей. В ответ мы слышим циничную шутку: ничего страшного, будем считать, что купили на эти деньги право и дальше разжигать костры. Такие люди: ни стыда ни совести.

Останавливаемся возле следующей компании. На этот раз перед нами длинноногие девушки в потрёпанных шезлонгах, в руках у них – пластиковые стаканы, неподалёку нетвердой походкой прогуливаются парни с замутнёнными взорами. Прямо посреди пляжа припаркована их машина.

– Мы отмечаем День любви и верности. А вы кто такие? – не без агрессии вопрошает пьяная компашка. Ни форма эконадзора, ни удостоверения не останавливает их веселье. Более того, вскоре молодёжь понемногу переходит на язык матерной брани. От машины открещиваются – не их автомобиль, и всё тут.

– Как же утихомирить этот произвол? – обращаюсь к Егору Ковалеву, государственному инспектору в сфере охраны окружающей среды.

– Нужно привлекать сотрудников полиции. С ними мы сможем оперативно получить информацию о владельцах авто. А заодно и усмирить алковечеринку более жёсткими мерами. Уже есть договорённость об участии правоохранителей в наших рейдах, – признаётся Егор.

Услышав о полиции, компания присмирела. Одна из девушек подошла, извинилась и пообещала в скором времени убраться восвояси. Всё-таки никому не нужны серьёзные проблемы с законом.

Страшные последствия

Эти сцены и диалоги могут показаться кому-то забавными. Что тут такого: неужели компании выпивших студентов нельзя повеселиться на свежем воздухе? Вот только последствия у такого отдыха опасные, порой даже смертельные. В этом году в Ленинградской области существенно увеличилось число возгораний в лесах. С начала года случилось уже 88 лесных пожаров на 42-х гектарах леса. Для сравнения: годом ранее за это же время произошло только 16 возгораний.

Очевидно, что власти важно выработать более эффективные меры борьбы с нарушителями. Вряд ли в наше время кого-то напугает штраф в 3 тысячи рублей. Замариновать хороший шашлык – и то дороже стоит!

– Не мешайте мне отдыхать! Кто вы такие? – кричит плотно сбитая блондинка.

Барышня устраивает пьяный дебош. Бросается с кулаками на одного из людей в форме, хватает его за руки. Смотреть на это грустно.

– Тут мы бессильны, – вздыхают инспекторы. – Даже разъяснительную беседу не провести. Вы видите, в каком состоянии граждане? Тут уже поможет только скорая медицинская помощь.

Выход из ситуации мои собеседники видят в комплексе мер. Тут и рост культуры поведения, и увеличение штрафов, и создание новых мест для доступного отдыха.

– Например, здесь совсем недалеко есть отличная территория для легального отдыха на природе. В сотнях метров от нас проходит обустроенная экотропа, – пояснят главный инспектор особо охраняемых территорий юго-запада Ленобласти Кирилл Грищенко. – Называется она «Лазурные воды». На пути есть указатели, скамейки, беседки, смотровые площадки, информационные стенды, настилы через сырые участки и места, где можно жарить мясо.

Есть такие тропы и в других районах – информация о них находится в открытом доступе, нужно только вбить в поисковике словосочетание «Тропа 47». Всего для культурного отдыха доступны 30 экологических маршрутов, 28 из которых расположены на тех самых особо охраняемых территориях. Так что ленинградцы всегда найдут возможность провести время за городом – будь то поход или пикник. Главное – оставаться человеком. Ну а с нарушителями и дальше будут бороться – защитники природы не дремлют!

Алексей Астапчик

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