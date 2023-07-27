Ленобласть развивает сотрудничество со странами Африки

«Африка - самый быстрорастущий континент по экономике и по численности жителей. Развиваем сотрудничество: завтра в рамках форума у меня запланировано несколько встреч с нашими партнерами. Будем обсуждать поставки ленинградских минеральных удобрений, мяса птицы и яиц, элитных семян картофеля, сельхозтехники, которую будем производить совместно с Республикой Беларусь. Заинтересованы в поставках оборудования от африканских партнеров. С Гвинеей планируем обсудить строительство завода в Ленобласти. Также для африканских партнеров озвучим предложения по отправке грузов через порт Усть-Луга, в первую очередь, речь идет о минеральных удобрениях», - прокомментировал Александр Дрозденко.

Сегодня состоялось пленарное заседание Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка, на котором выступил Президент России Владимир Путин. В заседании также приняли участие Председатель Африканского союза, Президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, президент, председатель совета директоров Африканского экспортно-импортного банка Бенедикт Орама и президент Нового банка развития Дилма Роуссефф, а также главы российских регионов. Главной темой форума стали технологии и безопасность во имя суверенного развития на благо человека.

Завтра, 28 июля, саммит «Россия - Африка» продолжит свою работу.