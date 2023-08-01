Юным ленинградцам ― незабываемое лето

«Педагоги Ленинградской области, организаторы летнего отдыха всегда стремятся разнообразить отдых детей: в этом году, как и всегда, были организованы тематические и профильные смены с интересной программой. В лагерях проходили Дни Первых, экологические «зеленые смены», творческие и спортивные конкурсы. Особое внимание мы уделяем безопасности летнего отдыха», ― прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области Николай Емельянов.

В лагере «Россонь» прошла «Зеленая смена» по проекту «74 экологические активности для 47 региона». Ребятам поучаствовали в экологической акции «Шишко-бум» и посетили лекции и творческие встречи с учеными-исследователями, где узнали больше о науке экологии.

Также воспитанники лагеря посещали кружки робототехники, 3-D моделирования и прототипирования, соревновались в различных видах спорта, а вечерами показывали свои таланты в многочисленных творческих конкурсах.

Лагерь «Маяк» завершил тематическую летнюю смену «Дважды два или простые истины театра», на которой ребята познакомились с театральными профессиями. Помимо тематических мероприятий для детей провели спортивное ориентирование», игру «Что? Где? Когда?» и «Мистер и Мисс-Маяк 2023».

В пришкольных лагерях для детей проходили Дни Первых, мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма, правилам дорожного движения и оказанию первой медицинской помощи. Также для учеников 7-8 классов Ломоносовского района продолжил работу летний олимпиадный лагерь «Путь к успеху», где педагоги готовили детей олимпиадным заданиям.