Художники Ленобласти объединяются

Во время рабочей поездки в Старую Ладогу губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко познакомился с творчеством мастеров и проверил подготовку к первому съезду Союза художников региона, который состоится 7 августа.

«7 августа в Старой Ладоге будет объявлено о создании Союза художников Ленинградской области. Сегодня смотрим на их искусство, на знаковые композиции. Мне очень понравились работы. Сейчас в Старой Ладоге проходят два важных мероприятия: выставка картин и скульптур, созданных местными художниками на майских пленэрах, и симпозиум по благоустройству общественных пространств. Все это — часть подготовки к первому в истории региона съезду художников, на котором область получит в дар пять деревянных скульптур. Важно и то, что творческие люди, выросшие на ленинградской культуре, решились создать общую базу для обмена опытом и знаниями. Уверен, это даст мощный стимул для развития сообщества», — отметил Александр Дрозденко.

Также глава региона оценил макеты скульптур, которые будут установлены на разноплановых общественных территориях Волховского района, которые благоустраиваются по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Среди них — памятник вице-адмиралу Черокову для Новой Ладоги, хоровод на набережной реки Волхов и другие.

На открытии Союза художников Ленинградской области мастера обсудят музейно-выставочную деятельность в рамках патриотического воспитания молодежи и разработают планы реализации инициатив Союза. В сессии примут участие директора более 50 музеев из разных регионов России. По итогам мероприятия Союз подпишет соглашения с арт-пространствами, туристическими институтами, образовательными учреждениями и с постоянными представительствами субъектов Российской Федерации в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.