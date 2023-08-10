Валерия Малышева стала «Человеком года» в строительной отрасли
В Петербурге подведены итоги конкурса «Лучшая строительная организация Ленинградской области 2023», организатором которого выступает ЛенОблСоюзСтрой. Генеральный директор АО «Ленстройтрест» Валерия Малышева была признана «Человеком года». Награда вручается персоне, которую эксперты рынка признают, как самого опытного и влиятельного профессионала, внесшего большой вклад в развитие отрасли.
Мероприятие было приурочено ко Дню строителя. Почетную награду Валерии Малышевой вручили заместитель председателя правительства Ленинградкой области по строительству и ЖКХ Евгений Барановский и президент ЛенОблСоюзСтроя Руслан Юсупов.
ГК «Ленстройтрест» является одной из ведущих строительных организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Компания основана в 1996 году и уже много лет развивает свой бизнес в соответствии с корпоративной философией «Живи». Девелопером построено свыше 90 домов, ряд социальных, коммерческих и спортивных объектов. Сегодня в стадии освоения находится 146,9 га территории, одновременно реализуется 4 проекта в формате квартальной застройки, активы компании составляют 22,7 млрд рублей, объем сданного жилья – более 1 млн кв. м.
Под руководством Валерии Малышевой ГК «Ленстройтрест» многократно получала престижные премии в области строительства и недвижимости. Валерия входит в списки самых влиятельных женщин Петербурга, является членом правления «ЛенОблСоюзСтрой» и с 2020 года находится в составе Совета СРО «Объединение строителей Санкт-Петербурга».
Генеральный директор АО «Ленстройтреста» – постоянный спикер и участник профильных мероприятий. Несмотря на солидный опыт и экспертизу, Валерия Малышева никогда не перестает учиться: с момента окончания Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого она прошла обучение в бизнес-школе в Великобритании в рамках президентской программы подготовки управленческих кадров, по программе MBA в Петербурге и программе «Тандемократия» от Школы управления «Сколково».