Валерия Малышева стала «Человеком года» в строительной отрасли

Мероприятие было приурочено ко Дню строителя. Почетную награду Валерии Малышевой вручили заместитель председателя правительства Ленинградкой области по строительству и ЖКХ Евгений Барановский и президент ЛенОблСоюзСтроя Руслан Юсупов.

ГК «Ленстройтрест» является одной из ведущих строительных организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Компания основана в 1996 году и уже много лет развивает свой бизнес в соответствии с корпоративной философией «Живи». Девелопером построено свыше 90 домов, ряд социальных, коммерческих и спортивных объектов. Сегодня в стадии освоения находится 146,9 га территории, одновременно реализуется 4 проекта в формате квартальной застройки, активы компании составляют 22,7 млрд рублей, объем сданного жилья – более 1 млн кв. м.

Под руководством Валерии Малышевой ГК «Ленстройтрест» многократно получала престижные премии в области строительства и недвижимости. Валерия входит в списки самых влиятельных женщин Петербурга, является членом правления «ЛенОблСоюзСтрой» и с 2020 года находится в составе Совета СРО «Объединение строителей Санкт-Петербурга».

Генеральный директор АО «Ленстройтреста» – постоянный спикер и участник профильных мероприятий. Несмотря на солидный опыт и экспертизу, Валерия Малышева никогда не перестает учиться: с момента окончания Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого она прошла обучение в бизнес-школе в Великобритании в рамках президентской программы подготовки управленческих кадров, по программе MBA в Петербурге и программе «Тандемократия» от Школы управления «Сколково».