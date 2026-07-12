Где отключат свет в Гатчинском округе 13 июля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 13 июля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:
Рубрики: ЖКХ
13.07.2026 с 10.00 до 18:00
Кобринское ТУ:
п. Высокоключевой;
п. ж/д ст. Суйда.
13.07.2026 с 10:00 до 18:00
Веревское ТУ:
д. Зайцево;
д. Дони.
13.07.2026 с 09:00 до 18:00
Елизаветинское ТУ:
д. Таровицы;
д. Луйсковицы.
13.07.2026 с 10.00 до 18:00
Новосветское ТУ:
д. Коргузи.
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