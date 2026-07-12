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Где отключат свет в Гатчинском округе 13 июля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 13 июля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:

Рубрики:  ЖКХ

13.07.2026 с 10.00 до 18:00

Кобринское ТУ:

п. Высокоключевой;

п. ж/д ст. Суйда.

 

13.07.2026 с 10:00 до 18:00

Веревское ТУ:

д. Зайцево;

д. Дони.

 

13.07.2026 с 09:00 до 18:00

Елизаветинское ТУ:

д. Таровицы;

д. Луйсковицы.

 

13.07.2026 с 10.00 до 18:00

Новосветское ТУ:

д. Коргузи.