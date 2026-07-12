Где отключат свет в Гатчинском округе 13 июля

Голуби давно уже стали приметой и неотъемлемой частью нашей жизни. Сегодня трудно представить городскую площадь или сквер без этих птиц. Они слетаются к ногам прохожих, оглашая округу своим воркованием и напоминая нам, что даже в бетонных джунглях осталось что-то живое и настоящее. И всё же люди по-разному относятся к голубям. Кто-то считает их украшением наших улиц, а кто-то – настоящей напастью, по вредности сравнимой с крысиной.