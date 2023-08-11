В Дружногорском поселении ремонтируют кровли

Глава администрации Дружногорского поселения Игорь Отс вчера посмотрел результат проведенного ремонта:

- Рабочий день начал с прогулки по крышам поселения: в этом году Фондом капремонта Ленинградской области отремонтированы кровли двух домов: с. Орлино, ул. Новая, д. 4 и ж/д ст. п. Строгоново, ул. Железнодорожная, д. 2. Приятно видеть положительный результат нашей совместной работы с МУП ЖКХ «Сиверский», которая началась ещё в 2020 году.

В следующем году планируется капитальный ремонт инженерных сетей домов 4, 5, 6, 8 по ул. Здравомыслова и крыши дома 1 по ул. Пролетарской в Дружной Горке.