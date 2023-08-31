Наше творческое объединение было основано в сентябре 2014 года. Руководит им опытный театральный режиссёр и педагог Юрий Иванович Давыдкин. За 9 лет своей деятельности коллектив неоднократно становился победителем и дипломантом региональных, всероссийских и международных театральных конкурсов.

В труппе театра около 40 членов и участников коллектива. В спектаклях принимают участие также и актёры из других гатчинских театров. Четыре режиссёра ставят спектакли. За 9 лет творческое объединение поставило 15 спектаклей, которые полюбились гатчинцам. Сегодня в репертуаре театра идут 10 спектаклей для детей и подростков, молодёжи и зрителей 18+.

У нашего творческого объединения есть свой верный зритель. На спектакли коллектива приезжают даже из Санкт-Петербурга и других городов Ленинградской области.

Наш «ТЕАТР и К°» открыт к сотрудничеству с творческими увлечёнными людьми, желающими попробовать свои силы в актёрском мастерстве. «ТЕАТР и К°» ищет сотрудничества с режиссёрами, сценаристами, художниками, музыкантами, операторами театрального света и звука.

В творческое объединение «ТЕАТР и К°», мы приглашаем к участию всех желающих от 18 лет и старше (без ограничения в возрасте).

В театральную студию при театре приглашаются все ребята, желающие попробовать свои силы в театральном творчестве, от 12 лет и старше. Учащимся предлагается трёхгодичная программа дополнительного образования по предметам: актёрское мастерство, сценическая речь, сценическое движение, театральный грим, устройство театральной сцены, участие в постановках спектаклей, в творческих конкурсах и фестивалях различных уровней, поддержка при поступлении в театральные учебные заведения.

Связаться с нами и задать свои вопросы можно по телефонам:

- 8-952-237-43-74 - художественный руководитель Давыдкин Юрий Иванович,

- 8-952-384-84-57 - арт. директор Чернявская Ольга Николаевна,

- 8-911-10139-19 - заведующий труппой Богмут Сергей Сергеевич.