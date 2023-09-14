На связи с общественниками

«Хорошей традицией стало, что вы тут все собираетесь. У вас есть возможность проектировать свои идеи, прорабатывать их, это то, о чем говорил президент — у нас созданы огромные возможности для самореализации любого человека. У Фонда президентских грантов большая линейка мер поддержки: гранты, преференции, площадки для обучения», — сказал Илья Чукалин, приветствуя участников Гражданского форума Ленобласти.

Вопросы от участников открытого диалога касались не только особенностей работы НКО, мер поддержки некоммерческого сектора и общественных инициатив.

Говоря о проблеме взаимодействия власти и общества, Александр Дрозденко отметил, что «у главы муниципального образования и жителей должен быть прямой контакт. Когда приезжаешь на встречу с жителями, общаешься, они потом по-другому относятся к власти, потому что понимаю, что там люди, которые их слышат, понимают и с ними разговаривают».

Поднимая тему финансирования общественных инициатив, глава региона подчеркнул: «Важно, чтобы НКО развивалась и привлекала разные источники финансирования. Я думаю, нужны курсы для областных некоммерческих организаций, как сегодня привлечь к инициативам партнера».

Форумчане спрашивали спикеров и о личном. Так, например, Александр Дрозденко раскрыл секрет названия мотоклуба «ДОМ», и как увлечение превратилось в одно из самых известных сообществ любителей мотоциклов и дало старт хорошо известному в России мотофестивалю «Балтик Ралли».