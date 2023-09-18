Гатчинские пожарные – в десятке лучших

Вице-губернатор по безопасности Ленинградской области Михаил Ильин отметил высокий уровень подготовки участников, которые продемонстрировали почти ювелирное мастерство на виражах и умение оперативно принимать верные решения, ведь в деле спасения важна каждая минута.

Второе место у ГКУ «ПСО Московского района». Победил экипаж Управления по Московскому району

Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу (7 ПСО). Команды Гатчинского и Лодейнопольского отрядов Леноблпожспас вошли в десятку лучших.

Огнеборцы на скорость выполнили ряд упражнений на специально оборудованной трассе. Экипажи пожарных автоцистерн в составе водителя и штурмана продемонстрировали скоростную езду с преодолением препятствий, ручным подъемом легкового автомобиля, выполнением маневров, забором воды из открытого источника и поражением условного очага водой.

Условия соревнований максимально приближены к тем, с которыми водители спецтехники сталкиваются на дорогах и во дворах многоквартирных домов региона во время работы.

Гости мероприятия оценили интерактивные зоны для взрослых и детей, где каждый смог почувствовать себя спасателем, дрифт-шоу, выступления творческих коллективов, выставку техники. На аллее у «Газпром Арены» продемонстрировали 32 пожарных и аварийно-спасательных автомобиля.



