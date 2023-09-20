Преображение Мариенбурга глазами студентов

Встреча прошла в рамках культурно-познавательного проекта «Гостеприимный Мариенбург», который реализует АНО «Культурный центр «Загвоздка» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Участие в презентации приняли студенты-второкурсники Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ), профессиональные архитекторы, представители администрации, собственники исторических зданий, члены Совета ветеранов Мариенбурга.

Как напомнил член инициативной комиссии «Мариенбург», идейный вдохновитель проекта «Гостеприимный Мариенбург» Виктор Тихомиров, конструктивная дружба гатчинской общественности с СПбГАСУ началась ещё в 2018 году — с широко обсуждаемых проектов создания Аэропарка и парковой зоны «Пильна». Студенты-архитекторы разработали дизайн-проект по созданию комфортной среды на территории, прилегающей к улице имени 120 Гатчинской дивизии, который будет реализован уже в 2024 году.

На этот раз свой взгляд на исторический Мариенбург представили студенты-второкурсники кафедры архитектурного градостроительного наследия СПбГАСУ. Они подготовили проекты по реставрации и приспособлению сразу трёх архитектурных объектов - железнодорожной станции «Мариенбург», «Дачи В.В. Грачева» и заводоуправления меднолитейного завода А.С. Лаврова.

Авторов проектов представила доцент кафедры архитектурного градостроительного наследия Елена Баулина.

- Мы были очень рады принять участие в проекте сохранения архитектурных исторических объектов Мариенбурга, - отметила Елена Николаевна. - Важно понимать, что мы - не дизайнеры и не архитекторы, мы - реставраторы. Это наш профессиональный профиль. Когда наши студенты выполняли эту работу, они учились еще на втором курсе. Проекты преображения дачи Грачева, здания вокзала и заводоуправления стали их курсовыми работами. Это был их первый, очень важный и неформальный опыт работы с объектами архитектурного наследия. Ребята выезжали в Мариенбург, проводили осмотр и фотофиксацию этих объектов. Работа над проектами велась межкафедральная, с привлечением разных специалистов, в том числе и по геодезии.

О разработанных проектах и о проделанной работе рассказали сами студенты.

Платформа «Мариенбург» была построена в 1879 году. Станционный павильон — очень интересный образец деревянной архитектуры позапрошлого века, который хочется сохранить. Задача проекта реконструкции железнодорожной станции - не только сохранить и воссоздать исторический облик этого здания, но и придать ему дополнительные функции для повышенной эксплуатируемости. В частности, предусмотрено развитие прилегающей к станции территории, создание музея, в котором будет представлена информация о станции «Мариенбург». В инсталляцию предполагается включить макет Мариенбурга, реконструкцию купе XIX века и многое другое.

Бывшее заводоуправление меднолитейного завода А.С. Лаврова было построено в 1907 году. Является объектом культурного наследия. Это здание имеет очень выразительный архитектурный образ с элементами модерна, что выделяет его среди остальной застройки. В процессе проектирования студенты старались подходить к этому зданию не как к точечному объекту, а как к средообразующему элементу прилегающей застройки. В проекте использован метод реконструкции, что позволило раскрыть ценность объекта, адаптировать его актуальные функции и создать условия для его дальнейшей жизни.

Большой деревянный особняк — так называемая «Дача Грачёва» или «Дом с башней» - был построен в 1892 году в стиле дачный или северный модерн. Состояние этого уникального здания на сегодняшний день не радует. Но, к счастью, ситуация меняется. У верхних этажей этого дома появился владелец - реставратор, коллекционер и энтузиаст Сергей Матвеев, который предпринимает все возможное для сохранения здания.

В задачу студентов входила разработка проекта реконструкции «Дома с башней», позволяющая, с одной стороны, придать этому зданию общественное значение, а с другой — сохранить функции жилого помещения.

Ребята исследовали состояние самого объекта и изучили местность вокруг него, чтоб установить контекст, в котором будет проводиться реконструкция. Ознакомившись с архивными документами и фотографиями, студенты восстановили исторический рельеф и самого дома, и его окружения. Как считают ребята, на первом этаже дома можно было бы обустроить центр прикладных искусств с гончарной мастерской и залами для занятий ИЗО. Во дворе они предложили установить деревянный выставочный павильон и детскую площадку.

Идею молодых архитекторов о преобразовании «Дачи Грачева» в общественное пространство поддержал нынешний владелец части «Дома с башней» Сергей Матвеев.

- Очень приятно, что дом, в котором я живу, привлекает внимание, что делаются такие замечательные проекты, - говорит Сергей Матвеев. - Конечно, очень хочется, чтобы он был восстановлен в надлежащем виде. Сейчас я принимаю все возможные усилия, чтобы хоть как-то защитить дом от дальнейшего разрушения, ухудшения его состояния. Идея ребят очень созвучна моей — открыть на первом этаже дома культурный центр с выставочным залом и музейным пространством, в котором была бы отражена история дома и всего Мариенбурга. Можно было бы обустроить и творческие мастерские, для детей и взрослых. В общем, идей много! А пока я организую субботники по восстановления здания и окружающей территории, и участие в них могут принять все желающие.

Юлия Лысанюк