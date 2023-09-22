Муниципальные услуги и «Пушкинская карта»

На совете обсуждалась актуализация муниципальных услуг, развитие почтовой сети в районе, а также повышение показателей в сфере культуры.

Говоря о реновации школы в Дружной Горке, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим отметила зримые перемены и в жизни учебного заведения, и поселения в целом:

- Когда мы консолидируем усилия, есть результат. Наша задача, начиная какие-либо проекты в школе, приводить в порядок все в комплексе, включая фасад и пришкольную территорию. Тогда можно говорить о современном подходе и соответствующей образовательной среде. Независимо от того, попадет школа в реновацию или нет, за счет нашей муниципальной программы надо создать в каждом поселении, в каждой образовательной организации все условия для качественного учебного процесса. Современная школа должна начинаться с порога, с калитки.

Людмила Нещадим заверила, что и благоустройство Дружногорской школы будет доведено до логического завершения.

Заместитель главы администрации Гатчинского района Галина Никифорова рассказала об актуализации муниципальных услуг. Так, для повышения их качества и удобства жителей, в соответствии с законодательством, часть муниципальных услуг будет предоставляться по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах – вместо личного приема в органах местного самоуправления.

Председатель комитета по культуре и туризму Гатчинского района Мария Титова довела до сведения глав администраций необходимость повышения показателей в сфере культуры – привлечения жителей к занятиям в культурно-досуговых учреждениях и участию в культурных мероприятиях.

Также речь шла о реализации программы «Пушкинская карта». С 1 января 2022 года размер государственной социальной поддержки в виде перечислений на «Пушкинскую карту» составляет 5 тысяч рублей. Правительством РФ ставится задача расширения масштабов охвата этой программой организаций культуры в стране.

Мария Титова назвала ряд условий, необходимых для участия в программе и продажи билетов на события «Пушкинской карты». На сегодняшний день по данной программе работает Гатчинский городской Дом культуры, музей города Гатчины, дом-музей Исаака Шварца, «Дачная столица», Центр творчества юных в Гатчине. В процессе присоединения к программе Сиверский кино-культурный центр «Юбилейный».

Екатерина Дзюба