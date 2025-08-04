Диалог с властью

- Просим обратить внимание на проблему Лукашевской средней школы Гатчинского округа: в школе планируется введение обучения во вторую смену. Можно ли организовать учебные классы в других зданиях?

Отвечает администрация Гатчинского муниципального округа Ленинградской области.

Обучение учащихся в Лукашевской средней школе во вторую смену в 2025-2026 учебном году не планируется. За счет перепланировки помещений в летний период в школе будет создано необходимое количество кабинетов для организации в 2025-2026 учебном году учебного процесса в одну смену.

- Планируется ли обеспечение пациентов с сахарным диабетом адаптивной одеждой для скрытого и безопасного ношения инсулиновой помпы.

Отвечает комитет по здравоохранению Ленинградской области (далее – Комитет).

С учетом полученных положительных отзывов от пациентов, их законных представителей и врачей-специалистов, Комитетом Ленобласти разработаны предложения по обеспечению пациентов с сахарным диабетом минимальным комплектом адаптивной школьной/повседневной одежды и минимальным комплектом адаптивной спортивной одежды, произведена расчетная стоимость на приобретение комплекта одежды. В настоящее время проходит процедура согласования разработанных Комитетом предложений.