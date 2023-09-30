Ленобласть и Донбасс — #МыВместе

В Ленинградской области Дню воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией приурочили множество мероприятий, в которых участвуют жители региона всех возрастов.

Так, в Волосово региональные участники проекта «Волонтеры улиц» в рамках всероссийской акции «Спасибо, что #МЫВМЕСТЕ» и акции #ДругЗаДругаДоКонца в Парке культуры и отдыха «Велес» нарисовали граффити — карту России с акцентом на подшефный Ленобласти город Енакиево Донецкой народной республики, а их коллеги — волонтеры Лужского района совместно со студентами Лужского института (филиала) ЛГУ имени А.С. Пушкина провели акцию, во время которой флагами всех регионов России выстроились в число 89 в знак общности всех народов России.

На центральной площади Выборга сегодня проходит концертная программа «Одна страна, одна семья, одна Россия!»

Школьники и педагоги Киришского района приняли участие в акции Движения Первых #Книгадругу и собрали для детей с Донбасса и Новороссии книги, которые будут переданы в ближайшее время.

Новой памятной дате Кингисеппская центральная городская библиотека посвятила выставку «День воссоединения с Россией», где представила книги и статьи из периодических изданий, рассказывающие о подписании 30 сентября 2022 года договоров о включении новых территорий в состав РФ.

Также несколько музыкальных коллективов Ленинградской области — хор Вепсского центра фольклора и сводный хор работников учреждений культуры Выборгского района присоединились к Всероссийской хоровой акции «Одна страна, одна семья, одна Россия!» и исполнили песню «С чего начинается Родина». Эту песню также исполнил заслуженный коллектив народного творчества РФ ансамбль «Вереск» на концерте в Выборге.