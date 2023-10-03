Жительница Ленинградской области выиграла 15 млн рублей, купив лотерейный билет на почте
С начала года миллионерами стали девять жителей Санкт-Петербурга и восемь — Ленинградской области. Общая сумма выигрышей составила 31 млн руб.
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В июле шесть участников розыгрышей, купивших билеты в почтовых отделениях, выиграли по миллиону. В августе жительница Выборга выиграла сразу 15 млн руб. Счастливый билет лотереи «Премиум» она приобрела в отделении на Приморской улице.
Билеты тиражных и бестиражных лотерей продаются во всех почтовых отделениях. Проверить на выигрыш билет бестиражной лотереи можно сразу после покупки. Розыгрыши по тиражным лотереям проходят ежедневно и еженедельно. Суммы менее 15 000 руб. победители могут получить в отделениях Почты России.
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