В Ленобласти ― новый детский конкурс

Организаторы предлагают ребятам написать сценарий для будущего мультфильма о том, что надо знать о домашнем животном, прежде чем его завести дома.

Организаторы ждут от детей рассказов о бережном отношении к домашним питомцам, создании условий для содержания, дрессировки и воспитания четвероногого друга, правильном уходе и кормлении, необходимости профилактики заболеваний и походов к ветеринарному врачу, о том, как выгуливать, играть с питомцем, соблюдать гигиену и осторожность при общении с животными.

Участники конкурса получат памятные награды и дипломы, главный приз ― авторство мультфильма.

Конкурс сценариев мультфильма — продолжение творческих конкурсов, проводимых госветслужбой региона в рамках просветительского проекта бережного отношения к животным «Мы в ответе за тех, кого приручили».

В ходе предыдущих конкурсов дети писали эссе, делали рисунки, плакаты, фотографии, поделки, выступали с творческим номерами в защиту безнадзорных собак и кошек.

Прием работ конкурс открыт до 4 ноября, принять участие могут дети от 10 до 15 лет. Подробная информация о конкурсе — на сайте управления.