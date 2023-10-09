У областных спасателей — бронза на соревнованиях по поиску людей в природной среде

По итогам соревнований команда Аварийно-спасательной службы Ленинградской области заняла третье место в группе «спасатели».

На втором месте сборная аварийно-спасательных формирований Архангельской области. Победу в этой группе одержали представители Пожарно-спасательного колледжа "Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей».

За плечами у спасателей более 40 км. дистанции по пересеченной местности с речными переправами, болотами и обрывами.

Участники совместных учений туристов и спасателей переправлялись через водные преграды, тушили условные лесные пожары, искали «пострадавших» в лесу, оказывали им первую помощь и транспортировали по болотно-лесистой местности, скалам и локальным природным препятствиям. Дистанция была построена таким образом, чтобы погрузить «поисковиков» в максимально сложные природные условия. Движение по маршруту дистанции и поиски «пострадавших» проходили даже ночью. Новые вводные участники получали в режиме реального времени.

Спасательным командам необходимо было сохранять концентрацию и способность четко и быстро реагировать на смену обстоятельств в любой момент времени, несмотря на отсутствие сна и отдыха, чтоб выбрать правильное решение и вовремя прийти на помощь «пострадавшим». Так, в рамках одного из этапов один человек из команды оставался несколько часов ночью в лесу в автономном режиме, имея с собой только самые необходимые вещи.

Среди участников состязания — команды из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов России — профессиональные туристы и спасатели, команды школьников. Всего свыше 240 спасателей.

Соревнования по поиску и спасению людей в природной среде проводятся в России с 1996 года, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 2003 года.