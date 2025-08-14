Последний звонок: РКН заблокировал голосовые вызовы в WhatsApp и Telegram

Позвонить через WhatsApp и Telegram больше не получится. Звонки проходят, но сигнал постоянно прерывается, большая часть слов теряется, так что вести разговор практически невозможно. Это результат технических действий предпринятых Роскомнадзором для защиты граждан от мошенников и различных экстремистов, использующих эти сервисы.

"По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан. Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы", - заявили в Роскомнадзоре.

Ведомство особо отмечает, что никаких иных ограничений для функциональности WhatsApp и Telegram не вводится. То есть за чаты и возможность продолжения личной текстовой переписки можно не волноваться.

Ограничение звонков в WhatsApp и Telegram - это необходимая мера для защиты граждан от одного из самых массовых видов преступлений в цифровой среде - телефонного и интернет-мошенничества, говорит член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.

"Эти мессенджеры уже много лет демонстрируют полное нежелание соблюдать российские законы: они не удаляют противоправные материалы, включая детскую порнографию, экстремистские призывы и инструкции по совершению преступлений, не выполняют требования по защите персональных данных. И именно через эти иностранные платформы ежедневно атакуют наших граждан аферисты", - пояснил депутат.

Глава Комитета Госдумы по информполитике, по информтехнологиям и связи Сергей Боярский поддерживает "решение о деградации качества голосовых вызовов в мессенджерах". По его словам, "это единственно верный шаг в борьбе как с телефонным мошенничеством, так и в обеспечении антитеррористической безопасности".

По словам Боярского, 27% российских граждан сталкивались с телефонным мошенничеством, которое совершалось с использованием иностранных мессенджеров. "С ним сталкивался и я, а также мои друзья, родственники, коллеги и сотрудники. Некоторые из них стали жертвами, потеряв не один миллион рублей - кредитных средств или многолетних сбережений. И каждый раз именно через WhatsApp и Telegram совершались эти злодеяния", - подчеркнул он.

В Минцифры напомнили, что в России последовательно ведется работа по борьбе с кибермошенничеством. Так, благодаря системе "Антифрод", к которой уже подключились все операторы связи, своевременно блокируется 90% мошеннических вызовов, совершаемых с подменных номеров.

"Эффективное противодействие со стороны государства и операторов заставляет мошенников искать другие способы обмана. Большая часть опасных звонков перешла в иностранные мессенджеры - у телеком-компаний нет возможности блокировать такие вызовы", - отметили в Минцифры. В то же время, в министерстве заявили, что ситуация обратима. Для этого сервисам необходимо выполнить "требования по соблюдению российского законодательства".

В Telegram в свою очередь рассказали, что активно борются в телефонным и прочим мошенничеством, в том числе с использованием искусственного интеллекта.

"Telegram борется с вредоносным использованием своей платформы, включая призывы к диверсии, насилию и мошенничеству. Модераторы, использующие специальные инструменты ИИ, активно отслеживают общедоступные разделы платформы и принимают жалобы, чтобы ежедневно удалять миллионы вредоносных сообщений. Кроме того, Telegram первым внедрил детальные настройки конфиденциальности для звонков, чтобы каждый пользователь мог самостоятельно определить, от кого принимать звонки, или полностью отключать их", - заявили РБК в пресс-службе сервиса.

Где теперь звонить друг другу? Самый простой и понятный вариант - мессенджер MAX, разработанный VK. Как ожидается, в сентябре состоится его расширенная презентация, ну а сегодня пользователям доступна значительная часть функций, в том числе и голосовые вызовы. К концу июня в мессенджере был зарегистрирован первый миллион пользователей, сообщала компания. Сейчас, только по данным Google Play, в сторе приложение скачали более 1 млн раз, в RuStore скачиваний более 2 млн, в AppStore данные не приводятся.

Олег Капранов, «Российская газета»

Фото freepik.com