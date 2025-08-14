Гатчинцы – лауреаты литературной премии им. маршала Мерецкова

Забавно, конечно, если учесть, что краеведу и до пенсии еще далеко. Но это лучшая оценка его мастерству рассказчика и показатель детской заинтересованности. Дети слушают и понимают, и это – настоящее увековечивание памяти и связь поколений.

9 августа в Голубой гостиной Гатчинского дома культуры состоялась церемония награждения лауреатов ХI литературной премии им. маршала Советского Союза К.А. Мерецкова. Награда была учреждена губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко в 2014 году за создание произведений документально-художественной прозы и поэзии, раскрывающих величие народного подвига в годы Великой Отечественной войны.

В зале собрались работники библиотек, музеев, представители общественных организаций, заинтересованные жители. Награды вручала первый зампред регионального комитета по культуре и туризму Ольга Мельникова. Лауреаты рассказали об истории создания своих произведений и литературных планах на будущее.

В этом году в числе победителей – гатчинцы, причем первую премию получил внештатный сотрудник «Гатчинской правды», член Союза музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Союза краеведов России, общественный деятель, писатель, почетный гражданин Гатчинского района Андрей Бурлаков – за книгу «Военная летопись поселка Сиверский и его окрестностей: 1941–1945».

Как рассказал Андрей Вячеславович, за 45 лет краеведческой работы тема Великой Отечественной войны заняла отдельное место в его творчестве. А книга, посвященная Сиверскому краю, особенная: над ней автор работал больше тридцати лет. Собирал информацию, в девяностые годы успел опросить старожилов – тех, кто пережил оккупацию. Многие материалы увидели свет впервые: работая в архивах, автор нашел уникальные фотографии, в том числе немецкие. В результате книга стала полной летописью истории Сиверской в годы войны, с первого дня до освобождения, и даже отчасти послевоенной истории, когда сиверская земля залечивала свои раны.

- Книга сложная, – признался Андрей Бурлаков. - Я работал над ней очень ответственно и главной своей победой считаю востребованность этих книг у молодежи, в школах. Когда я провожу экскурсии по местам боевой славы, дети иногда спрашивают, где я воевал, на каком фронте. Забавно, конечно, но это значит, я попал в цель. Очень важно собрать как можно больше достоверной информации и вырастить поколение настоящих патриотов – это сейчас очень нужно.

Работы в данном направлении предстоит еще много. Андрей Вячеславович заметил, что в Гатчине не хватает музеев боевой славы, мемориальных досок:

- Есть история, которая не раскрыта. Это организация гатчинского подполья, место казни в Гатчине, где оккупанты вешали партизан и мирных жителей, пока еще никак не отмечено. На нас, на краеведах, на музейщиках, на библиотекарях лежит очень большая ответственность по сохранению и передаче исторической памяти. Например, в моей книге, посвященной жителям Сиверской земли, 750 имен, а в живых сегодня остался только один из участников военных событий.

Сейчас Андрей Бурлаков работает над новой и очень важной книгой, которую надеется издать в следующем году. Книга посвящена юным героям Отечества – нашим землякам, участникам

войны. Прежде всего, это сыны полка, партизаны, подпольщики. Гатчинцы хорошо знают Колю Подрядчикова, но таких ребят было множество, и краеведом собраны материалы о 500 юных героях. Это будет уникальная книга. Также Андрей Бурлаков поделился идеей создания музея юных героев войны в одной из школ Гатчинского округа. Сейчас решается вопрос, в какой именно – есть три школы-претендента.

Вместе с произведением гатчинского краеведа первую премию им. маршала Мерецкова разделила еще одна книга – «Партизаны в битве за Ленинград. Пятая ленинградская партизанская бригада К.Д. Карицкого и ее боевой путь. 1943–1944 гг.», написанная в соавторстве историков Станислава Бернева и Валентина Хрисанфова. Вторую премию получил капитан первого ранга в отставке Александр Дмитриев за книгу «И ушел за солдатом солдат… Часть вторая: «Вставай, страна огромная!».

Третья премия присуждена ученому секретарю Гатчинского музея-заповедника Марии Кирпичниковой за книгу «Блокадный дневник Лены Гриц. Продолжение».

Как было отмечено на мероприятии, книги, заслужившие премию им. маршала Мерецкова – как вклад в сохранение исторической памяти и развитие военно-исторической литературы – должны непременно присутствовать в фонде каждой библиотеки Ленинградской области. Эти произведения – не просто документальное отражение событий прошлого, но осязаемый мостик между поколениями, переброшенный сквозь 80 лет.

Екатерина Дзюба