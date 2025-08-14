Последний шанс поступить на бюджет по специальности «Дизайн костюма»!

Подача документов: до 17:00 14 августа.

Приемная комиссия: г. Гатчина, ул. Рощинская д. 5, 8 (812) 635-47-47, abiturient@gief.ru, www.gief.ru/bakalavriat/

Вступительное испытание по рисунку проводится 15 августа в 10:00 и 21 августа в 10:00 по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса 17а, «Школа дизайна».

Полный перечень и даты других необходимых вступительных испытаний уточняйте в Приемной комиссии 8(812) 635-47-47, abiturient@gief.ru



Программы вступительных испытаний: www.gief.ru/1370/



Школой дизайна руководят:



Директор института – Бадмаева Елена Саналовна – дизайнер, член Союза дизайнеров РФ с опытом работы в сфере моды более 25 лет. В творческом багаже сотрудничество с Мариинским театром, БДТ и Ленком(Москва), Алисой Фрейндлих, Данилой Козловским. Официальный дизайнер подарочного фонда Законодательного собрания Санкт-Петербурга, автор фирменного стиля ПМЭФ, партнер фестиваля Dance Open. badmaeva.com/



Заведующая кафедрой дизайна костюма – Самоненко Ольга Сергеевна – дизайнер-аналитик, член Союза дизайнеров РФ, кандидат искусствоведения.



Под руководством мэтров дизайна студенты ежегодно становятся призерами всероссийских и международных конкурсов для молодых дизайнеров.



Школа дизайна - единственное в Ленинградской области (г. Гатчина) государственное учебное заведение, реализующее образовательные программы высшего и среднего профессионального образования в сфере искусств.



У нас новейший учебно-практический комплекс, не имеющий аналогов ни в Санкт-Петербурге, ни в Северо-Западном регионе, в котором мы запустили самые современные классы и внедрили все самые новейшие технологии в области дизайна, моды и декоративно-прикладного искусства.



Приглашаем вас познакомиться с нами vk.com/wall-216084797_1097



и посетить видеоэкскурсию по «Школе дизайна» vk.com/wall-216084797_1107