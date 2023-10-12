День беременных в Перинатальном центре

Цель нового праздника - формирование в обществе культуры бережного отношения к материнству и детству. Беременная женщина – это надежда нации, и сегодня чрезвычайно важно направить усилия на поддержку мате-ринства, рождаемости, защиту традиционных ценностей.

7 октября новый праздник отметили в перинатальном центре. В Гатчину приехали около сотни будущих мам, причем из разных уголков Ленинградской области и даже из Санкт-Петербурга. Все ждали этого дня, чтобы познакомиться с перинатальным центром и получить ответы на волнующие их вопросы. У кого-то срок родов уже близко, а кто-то заблаговременно выбирает роддом. Например, молодая женщина из Луги твердо решила рожать только в перинатальном центре в Гатчине и приехала на праздничное мероприятие с длинным списком вопросов.

А супружеская пара из Кудрово ждет тройню и со всей ответственностью занимается выбором родильного дома.

Как рассказал директор перинатального центра ЛОКБ Николай Коробков, перинатальный центр в Гатчине – это уникальное медицинское учреждение, равных которому нет во всем Северо-Западном регионе:

- Мы являемся флагманом в Ленинградской области по акушерству и гинекологии, проводя самые сложные операции и роды. Мы выхаживаем самых сложных новорожденных и недоношенных детей. И хотим, чтобы будущие мамы знали, что рожать у нас – максимально комфортно и безопасно.

В этот день в перинатальном центре состоялся настоящий праздник – с розыгрышем призов и подарков. Поздравить виновниц торжества пришли депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Коняев и Александр Русских. Также перинатальный центр посетили председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков и главный врач Ленинградской областной клинической больницы Сергей Алексеев.

И, конечно, в этот день было много полезного: виртуальная экскурсия по центру, лекции, тематические мастер-классы по уходу за малышами, грудному вскармливанию, дыхательной гимнастике. Будущие мамы внимательно слушали, смотрели, задавали вопросы и с удовольствием фотографировались в праздничных фотозонах. Все гости центра отметили, что попали на настоящий праздник. День беременных – это день будущего в честь героинь нашего времени, вынашивающих новую жизнь!

Андрей Соколов