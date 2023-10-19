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Где 20 октября отключат свет в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 20 октября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

20.10.23 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

ул. Новоселов д. 7, 8, 9.

 

20.10.23 с 09:30 до 16:30

Вырицкое поселение:

д. Горки.

 

20.10.23 с 10:30 до 15:30

Вырицкое поселение:

п. Чаща,

д. Воцко,

д. Кремено,

СНТ Чаща.

 

20.10.23 с 10:00 до 18:00

Сяськелевское поселение:

д. Сяськелево, СНТ "Здоровье", зерноток с/х Пламя.

 

20.10.23 с 09:30 до 18:00

Войсковицкое поселение:

п. Войсковицы, промзона, ДРСУ.

 

20.10.23 с 09:00 до 18:00

Веревское поселение:

д. Большое Верево (частично), СНТ «Зайцево».