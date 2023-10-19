Где 20 октября отключат свет в Гатчинском районе

Четыре года назад – 18 октября 2019 года – Людмила Николаевна Нещадим возглавила администрацию Гатчинского муниципального района. В исторических масштабах срок небольшой, для отдельно взятого района – значительный. За это время гатчинцы пережили пандемию и вместе со всей страной вступили в эпоху экономических санкций и специальной военной операции. А Гатчина стала столицей Ленинградской области…