Где 20 октября отключат свет в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 20 октября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
20.10.23 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. Новоселов д. 7, 8, 9.
20.10.23 с 09:30 до 16:30
Вырицкое поселение:
д. Горки.
20.10.23 с 10:30 до 15:30
Вырицкое поселение:
п. Чаща,
д. Воцко,
д. Кремено,
СНТ Чаща.
20.10.23 с 10:00 до 18:00
Сяськелевское поселение:
д. Сяськелево, СНТ "Здоровье", зерноток с/х Пламя.
20.10.23 с 09:30 до 18:00
Войсковицкое поселение:
п. Войсковицы, промзона, ДРСУ.
20.10.23 с 09:00 до 18:00
Веревское поселение:
д. Большое Верево (частично), СНТ «Зайцево».
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