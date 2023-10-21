Гатчинскому «Отчему краю» - 25 лет!

В этот вечер в зале присутствовало несколько поколений кадетов – те, кто начинал вместе с Владимиром Михайловичем 25 лет назад, те, для кого «Отчий край» – это детство, отрочество, юность и путевка во взрослую жизнь. А на сцене стояли представители новой когорты юных патриотов в парадной форме и с военной выправкой. Будущее нашей страны…

История «Отчего края» – это история о преданности, чести и отваге.14 октября 1998 года потомственный забайкальский казак Владимир Михайлович Жилин организовал в Гатчине военно-патриотический клуб. Руководитель определил четкие цели и задачи для своего объединения: военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование активной жизненной позиции, морально-психологических и физических качеств для прохождения военной службы, воспитание уважения к историческому и культурному прошлому России.

Сейчас «Отчий край» – одна из крупнейших казачьих организаций региона.

Клуб – хранитель православных традиций, и праздник в честь юбилея «Отчего края» благословил со сцены настоятель храма святого Николая Чудотворца села Никольского отец Алексей. После краткой молитвы началась торжественная часть.

Руководителя клуба и его воспитанников сердечно поздравила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. Она отметила, насколько прозорлив оказался Владимир Михайлович Жилин, придя 25 лет назад к руководству Гатчины со своей идеей – создать в городе военно-патриотический клуб:

- Низкий вам поклон, Владимир Михайлович! Сегодня 25 лет вашему клубу – очень важному движению, которое начиналось в непростые времена. И как важно, что этот клуб создавался тогда, насколько глубоко и далеко смотрел его организатор. Вся история становления и развития «Отчего края» – это история нескольких поколений гатчинцев. Благодаря вам, Владимир Михайлович, будущее нашей страны – в надежных руках людей, для которых Отечество – отчий край! – это смысл жизни, и кто сегодня делает все возможное и невозможное, чтобы наш край жил, развивался и шел вперед. Я приветствую тех ребят, кто прошел через «Отчий край» и сегодня уже не в формате сборов и тренировок, а на передовой с оружием в руках защищает нас с вами, наш отчий край.

Людмила Николаевна объявила минуту молчания в память участников СВО, отдавших жизнь за нашу свободу и независимость.

Глава Гатчинской администрации пожелала многая лета «Отчему краю» и его руководителю, чтобы в военно-патриотическое объединение приходило как можно больше ребят, готовых посвятить жизнь служению Отечеству.

Людмила Нещадим также поблагодарила родителей, которые воспитывают таких ребят – гордость нашего края.

От Гатчинской администрации, совета депутатов и главы города и района Виталия Филоненко Людмила Нещадим вручила клубу почетную грамоту, а также подарочные сертификаты на приобретение пневматических винтовок и других полезных на тренировочных сборах вещей.

С 25-летием «Отчий край» поздравил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских. Он поблагодарил Владимира Жилина и его соратников за работу с молодежью и воспитание настоящих патриотов:

- Мы часто слышим, что сегодня особенно важно заниматься патриотическим воспитанием. Но, как показала жизнь, патриотическим воспитанием важно заниматься и сегодня, и вчера, и завтра. Если мы не воспитаем достойного человека, грош цена будет нашим экономическим успехам.

Парламентарий вручил руководителю «Отчего края» благодарственное письмо от председателя Законодательного собрания Ленинградской области Сергея Бебенина – за большой вклад в дело патриотического воспитания детей и молодежи Гатчинского района и в связи с 25-летием образования клуба.

Председатель отделения регионального отдела совета ветеранов Министерства обороны РФ генерал-полковник Анатолий Зайцев назвал «Отчий край» лучшим среди аналогичных объединений и вручил Владимир Жилину почетную медаль «Защитнику земли русской».

Также генерал-полковник Зайцев наградил медалями троих участников специальной военной операции, присутствовавших на празднике, и вместе с заместителем председателя правления Гатчинской городской организации Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций, подполковником в отставке Александром Чеботниковым наградил медалями «Патриот России», «75 лет Великой Победы», «За заслуги в военно-патриотическом воспитании» и «Кадетское братство» участников объединения «Отчий край».

От имени Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций юбиляров поздравил председатель правления городской организации Александр Давыдов.

Гатчинский театр костюма «Катюша» преподнес в подарок «Отчему краю» маскировочную сеть и сладости.

От секретаря совета ветеранов войны и труда Гатчинского района Ларисы Царьковой юные воспитанники «Отчего края» получили праздничный пирог и благодарственные письма.

Глава администрации Кобринского поселения Вячеслав Федорченко, поздравляя «Отчий край» с 25-летием, признался, что с военно-патриотическим объединением его связывают долгие и прочные отношения, и вручил Владимиру Жилину благодарственное письмо – за патриотическое воспитание молодежи и активное участие в мероприятиях Кобринского поселения.

Коллектив «Гатчинской правды» передал «Отчему краю» подарок президента Вырицкой фабрики «Узор» Ивана Козлова – гобеленовое полотно с символикой коллектива.

…Весь вечер Владимир Михайлович и его воспитанники принимали награды и поздравления. Творческие подарки всем собравшимся дарил ансамбль «Казачья доля».

Екатерина Дзюба