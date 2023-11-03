Награды ― в канун Дня народного единства

«Награждение проходит накануне важного дня нас всех праздника — Дня народного единства. Ленинградская область — большая многонациональная семья, мы живём в уважении друг к другу. Какими бы разными мы ни были, для нас Родина — это единое понятие: наша большая Родина — Россия и наша малая Родина — Ленинградская область, тот район, город, посёлок, деревня, где мы живём. Все мы хотим, чтобы наша страна была сильной, справедливой, дружной, наши близкие, семьи, дети и внуки — были в нашей стране счастливыми. И для того, чтобы они были счастливы, вы очень многое делаете ― и защищаете страну, и развиваете, и помогаете ближним. Поздравляю вас с высокими наградами!», — поблагодарил земляков Александр Дрозденко.

Наград удостоены участники специальной военной операции, а также те, кто занимается восстановлением народного хозяйства Донбасса, работники военно-промышленного и агропромышленного комплексов, рабочие, учёные, представители бюджетной сферы и общественных организаций.

Так, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награжден участник специальной военной операции, старший сержант Михаил Савин.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден начальник управления акционерного общества «ОДК-Сервис» (г. Гатчина) Владимир Борисович Тихомиров.

За смелые и решительные действия при тушении пожара памятной медалью Совета Федерации России «За проявленное мужество» и часами губернатора Ленинградской области награждены подростки из Кировского и Киришского районов — Иван Алексеев из поселка Молодцово и Никита Кельн из поселка Глажево.