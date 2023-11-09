Медикам Ленинградской области готовы дать землю

Во втором чтении была внесена поправка вице-спикера Татьяны Тюриной, в соответствии с которой, медикам «земельные участки для ИЖС предоставляются в границах населенных пунктов поселения, на территории которого расположена медицинская организация государственной системы здравоохранения Ленинградской области, с которой указанные граждане состоят в трудовых отношениях, земельные участки для ведения садоводства для собственных нужд предоставляются в границах населенных пунктов указанного поселения либо на землях сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории поселений, входящих в состав муниципального района, на территории которого расположена указанная медорганизация».

Соответствующее заявление медики смогут подать в орган учета по месту расположения медицинской организации, где они работают.

Следует отметить, что поправками убрали условие о том, медработники должны состоять на учете в органах местного самоуправления Ленинградской области в качестве нуждающихся в жилых помещениях, а также ценз оседлости – наличие постоянного 5-летнего проживания в регионе, которые первоначально предусматривались в законопроекте. Такое решение продиктовано нехваткой врачей в Ленобласти и необходимостью мотивировать их приезжать из других регионов.

С учетом поправок законопроект приняли во втором и третьем чтениях.

Ольга Матвеева,

пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области