Медикам Ленинградской области готовы дать землю
Сегодня парламентарии Ленобласти приняли изменения в областной закон «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков на территории Ленинградской области», согласно которым предусматривается бесплатное предоставление земельных участков гражданам РФ, являющимся медицинскими работниками медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ленинградской области, имеющим стаж работы в указанных медорганизациях не менее пяти лет.
Во втором чтении была внесена поправка вице-спикера Татьяны Тюриной, в соответствии с которой, медикам «земельные участки для ИЖС предоставляются в границах населенных пунктов поселения, на территории которого расположена медицинская организация государственной системы здравоохранения Ленинградской области, с которой указанные граждане состоят в трудовых отношениях, земельные участки для ведения садоводства для собственных нужд предоставляются в границах населенных пунктов указанного поселения либо на землях сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории поселений, входящих в состав муниципального района, на территории которого расположена указанная медорганизация».
Соответствующее заявление медики смогут подать в орган учета по месту расположения медицинской организации, где они работают.
Следует отметить, что поправками убрали условие о том, медработники должны состоять на учете в органах местного самоуправления Ленинградской области в качестве нуждающихся в жилых помещениях, а также ценз оседлости – наличие постоянного 5-летнего проживания в регионе, которые первоначально предусматривались в законопроекте. Такое решение продиктовано нехваткой врачей в Ленобласти и необходимостью мотивировать их приезжать из других регионов.
С учетом поправок законопроект приняли во втором и третьем чтениях.
Ольга Матвеева,
пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области