Полиция задержала поджигателя коммунальной квартиры в Коммунаре

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, по факту поджога было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Сумма ущерба составила 1 200 000 рублей.

9 ноября в 10:00 в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 26-летний неработающий, ранее неоднократно судимый житель Павловска.

У оперативников есть веские основания подозревать, что 22 сентября в 15:30 подозреваемый находился в этой квартире в гостях у 38-жительницы одной из комнат, которая из-за конфликта подговорила его поджечь комнату соседки.