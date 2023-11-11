Полиция задержала поджигателя коммунальной квартиры в Коммунаре
В полицию Гатчинского района Ленинградской области 1 ноября поступило сообщение о том, что около 16.00 в городе Коммунаре неизвестный совершил поджог комнаты в коммунальной квартире дома 20 по Гатчинской улице.
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Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, по факту поджога было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Сумма ущерба составила 1 200 000 рублей.
9 ноября в 10:00 в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 26-летний неработающий, ранее неоднократно судимый житель Павловска.
У оперативников есть веские основания подозревать, что 22 сентября в 15:30 подозреваемый находился в этой квартире в гостях у 38-жительницы одной из комнат, которая из-за конфликта подговорила его поджечь комнату соседки.
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