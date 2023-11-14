Русский авось и крепость нашего духа

9 ноября дискуссия, посвященная темам современных взаимоотношений России и мира, их основным тенденциям и перспективам развития, собрала вместе представителей педагогического сообщества и сферы молодежной политики, «Движения первых», фонда «Защитники Отечества» и актива молодежи.

Модератором выступил эксперт Центра системных инициатив и Мастерской новых медиа, член экспертного совета по информационной безопасности Палаты молодых законодателей при СФ Иван Милованов.

Открылось мероприятие на торжественной ноте: благодарность сенатора РФ получила Марина Солдатенко – социальный координатор регионального филиала Государственного фонда «Защитники Отечества», многодетная мать и супруга участника СВО. Сергей Перминов вручил награду Марине Геннадьевне за ответственный подход к выполнению задач по персональному социальному сопровождению ветеранов и их семей, а также за помощь участникам специальной военной операции.

Участников приветствовала глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. Она отметила важность прямого и честного диалога, какими бы сложными не были темы:

- Обсуждая каждую тему, необходимо понимать, кто и что за ней стоит, и ради чего мы с вами объединяемся, чтобы идти единым блоком, плечом к плечу, в решении тех или иных задач, в достижении тех или иных целей, сформулированных как президентом нашей страны Владимиром Путиным, так и губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Исходя из конкретных задач, стоящих перед каждым муниципальным образованием и населенным пунктом, объединяя наши усилия, мы действительно можем многое решить, о чем свидетельствует многолетняя практика Ленинградской области.

Сергей Перминов в своем вступительном слове подчеркнул, что нет больше мира-константы – есть гибкий, быстро меняющийся мир, в котором взрывное развитие технологий будет совершать немыслимые кульбиты, в том числе и с людскими судьбами:

- Сейчас мы стоим в точке перехода, где будут возникать все новые и новые явления, которые могут всех шокировать. Вы должны привыкнуть к тому, что в этом мире придется постоянно учиться и постоянно меняться. Гибкие навыки должны быть всегда с вами – нет такого диплома, который защитит вас на все случаи жизни. Будьте сильными, меняющимися и постоянно находитесь в динамике знания – это очень важный момент, который сделает вас конкурентными.

Сергея Перминова засыпали вопросами. Например, кто воспитывает искусственный интеллект? Как предотвратить негативные последствия? Как выстроить баланс между искусственным и естественным интеллектом? И нет ли у нас очарованности технократией?

- Трек мира технологий будет развиваться. Новые технологии создают и новый контур суверенитета. Он касается абсолютно всех сфер жизни. Это, в том числе, электоральный суверенитет: волеизъявление народа есть источник власти по Конституции нашей страны. Если у нас нет цифрового контура, который может обеспечить безопасное проведение выборов и сохранение результата с использованием технологий, то мы будем отставать от такта времени, – сказал Сергей Перминов. – Вопрос сохранения мы поднимали на форуме с Владимиром Мединским весной, когда стала появляться информация о том, что у искусственного интеллекта возникают галлюцинации. Вы задаете вопрос, он генерирует текст и ссылается на несуществующие источники. Президент создал институт, который будет заниматься сохранением истории, и письменные документы, находящиеся там, не будут подвержены изменениям с помощью цифровых технологий. Так что никакого очарования технократическими направлениями нет.

Сенатору задали вопрос: «Экономика для человека или человек для экономики?»

- В основе наших решений, которые сейчас принимаются, лежит задача сбережения народа, умножения силы народа, отстаивания собственной свободы и независимости. Это фундаментальные вещи, – сказал Сергей Перминов.

Сенатор призвал молодежь быть творческими, сильными, ибо сильный определяет правила игры.

- Мы должны смотреть на мир, решая задачи национального порядка, – у нас нет другого выхода. Когнитивная война идет, и мы должны понимать, что, когда «горячая» и экономическая война закончатся, когнитивная будет продолжаться. Но с точки зрения когнитивного воздействия они просчитались. Было заявлено, что к апрелю 2022 года у нас на улицы выйдет пять миллионов человек, которые снесут систему. Не вышло. Второй центр, который занимается интеллектуальным обеспечением европейского и американского командования, сказал: нет, не в апреле, в июне – точно! И опять мимо. Господь бог, русский авось, крепость нашего духа и непредсказуемый характер не позволяют им когнитивно конструировать модели.

Отвечая на вопросы зала, сенатор заметил, что задача денацификации Украины будет решена, когда формат «Нюрнберг-2» реализуется на деле:

- Без внешней подпитки это кампания на месяц. Украина не обладает собственными ресурсами. Как мы можем повлиять на ситуацию? Надо понимать: линия фронта там, где вы находитесь. Каждый должен заниматься своим делом и делать это качественно. Мы вместе должны сделать всё, чтобы страна победила. У нас нет другого выхода. В этом быстро меняющемся мире нас рассматривают не как субъект, а как объект, которому надо нанести стратегическое поражение.

На вопрос об экономическом кризисе, который нам упорно предрекают, сенатор ответил, что никакого кризиса нет: об этом позволяет говорить устойчивость экономической модели и количество денег, которые поступили в третьем квартале в бюджет.

Также на встрече говорили о патриотическом и спортивном воспитании, об идеологии и традициях, о русском программировании и урбанизации. Отвечая на вопросы журналистов, Сергей Перминов назвал формат встречи очень теплым и очень правильным:

- Мы с ребятами встречаемся не первый раз, общение на площадке «Авангарда» с таким количеством настоящих патриотов, задающих серьезные, глубокие вопросы для меня всегда радость. Сегодня мы обсуждали, в том числе, технологический прогресс – залог нашего суверенитета. Это очень важная задача. Мы должны создать такие технологические мощности, которые обеспечат суверенитет нашей страны на десятилетия вперед. Это вызов, с которым должно справиться наше поколение…

Екатерина Дзюба