«Дорога, по которой продвигается русский народ…»

…Осенью 1890 года из Гатчины по Варшавской железной дороге отправилась небольшая делегация. Ее возглавил 22-летний цесаревич – будущий император Николай Второй. Его ждали страны Востока – Египет, Индия, Китай, Япония. Дипломатическая миссия цесаревича стала крупным историческим событием своего времени. Кроме того, впервые в российской истории наследник увидел своими глазами Сибирь и Дальний Восток, а также их жителей – своих подданных.

Спустя 133 года об этом путешествии в России не забудут. Более того, заинтересуются с новой силой: отправляясь изучать Восток, Николай Второй не только опередил свое время, но и задал вектор для дипломатии и российской внутренней политики будущего на долгие годы.

Выставка «Империя смотрит на Восток» в музее-заповеднике «Гатчина» будет посвящена не только дипломатической миссии последнего императора России. Большинство экспонатов выставки относится к периоду от конца правления Николая I до завершения царствования Николая II, но есть и более ранние и редкие предметы, привезенные в Россию еще при Петре Первом. Посетители увидят костюмы народов Кавказа, Сибири и Дальнего Востока, шедевры восточных мастеров, пятиметровый макет транссибирского экспресса. В проекте, организованном Государственным музеем-заповедником «Гатчина», принимают участие Государственный Эрмитаж, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук, Российский этнографический музей, Библиотека Российской Академии наук, Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Государственный музей-заповедник «Царское Село», Государственный музей истории религии, Российская национальная библиотека, Российский государственный исторический архив, Центральный музей железнодорожного транспорта Российской Федерации. Выставка откроется в Гатчинском дворце 8 декабря 2023 года и продлится до 7 апреля 2024 года.