Гатчинские боксеры показали класс!

В спортивном мероприятии приняли участие 174 боксера из всех районов Ленинградской области и города Санкт-Петербурга.

Воспитанники Гатчинской спортивной школы № 2 завоевали второе командное место в Спартакиаде!

Также воспитанники школы показали следующие результаты:

Золотую медаль завоевал Валерий Шрамко (80кг).

Второе место в своих весовых категориях заняли Юрий Брюханов (50кг), Роман Суворов (54кг), Максим Балакирев (63кг), Игорь Зелинский (св.80кг).

Бронзовые медали получили Краснов Александр (46кг), Мирчук Владислав (48кг), Семериков Матвей (52кг), Акопян Артур (57кг), Филатов Артём (60кг), Хардин Климентий (70кг), Хакимьянов Дмитрий (75кг).

Результаты в первенстве Гатчинского района:

1 место - Брюханов Дмитрий, Мирчук Вячеслав, Суворов Алексей, Винчевская Арина, Краснова Вера, Жолтикова Александра, Пименова Ксения.

2 место - Крюченков Кирилл, Смородкин Максим, Кабулжанов Ойбек, Силяева Анна, Гейла Вероника.

3 место - Сазонов Тимур, Нестеренко Александр, Зельницкий Владислав, Боровик Алевтина.

В организации соревнований приняли участие тренеры-преподаватели и учащиеся Гатчинской спортивной школы № 2 главный судья и организатор Алексей Кочуков, главный секретарь Наталья Рудь, рефери и боковой судья Александр Моргун, боковой судья Даниил Алексеев.