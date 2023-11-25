Людмила Иванова о моде на традиции

В старинном русском городе Архангельске из года в год собираются таланты на межрегиональный фестиваль-конкурс «Костюм Русского Севера». Здесь театр костюма «Катюша» и его руководитель Заслуженный работник культуры РФ Людмила Иванова всегда – в числе лучших.

В этот раз, как считает Людмила Михайловна, участие в конкурсе имело авантюрный характер, а вот каким был его результат, Л.М. Иванова рассказала в интервью.

- Вы ездите в Архангельск практически с первых конкурсов «Костюм Русского Севера». Чем он удивил и порадовал вас на этот раз?

- Конкурс предполагает определенные условия. В этом году организаторы и участники, можно сказать, вышли за рамки. И, судя по победителям, коллекции получились прекрасные.

Показать свое мастерство на подиум вышли 39 участников из Ленинградской, Архангельской областей, Санкт-Петербурга, Республики Карелия. Модельеры и дизайнеры соревновались в пяти номинациях: «Традиционный» и «Сценический» костюмы, «Современный авторский костюм» и «Эко-наряд», а также «Аксессуары костюма».

Радует, что на конкурс вновь приехало много молодежи из небольших поселков. Я понимаю, есть интернет. Но то, что он дает, на свой костюм не перенесешь. Нужны свои мозги, нужен талант. И еще ткани!

Возвышает этот конкурс, бесспорно, авторитетное жюри во главе с заведующей отделом Российского этнографического музея, доктором культурологии, профессором, членом Союза художников России, заслуженным деятелем науки РФ Натальей Калашниковой.

Очень хорошие коллективы выступали, в том числе вне конкурса. Они делали профессиональные показы русских (идентичных конкретному региону) костюмов. Это чисто музейное направление. Специалисты собирают по деревням информацию, изучают историю, в течение года сами изготавливают ткани и шью костюмы. Их показы - высший класс. И они нужны, без этого никак. Это тоже всегда возвышает.

Возвышает и модельное агентство Николая Терюхина. У него все очень красиво и безукоризненно. Наши девочки впервые увидели профессиональный показ: как выглядят манекенщицы, как держатся, как ходят. Это тоже очень важно.

Правда, дети сказали, что «они (манекенщицы) как роботы, у них никакого выражения лица». Тогда мы обсудили увиденное и сделали вывод: должно быть и такое искусство показа, и другое – живое, как у нас.

- Что было самым главным и полезным?

- Конечно, в Архангельске всегда есть чему поучиться. Я увидела и поняла, что нужно видоизменить у нас, к чему идти. И путь этот был частично показан в традиционных и сценических костюмах. Я очень довольна.

Обычно я что-то критикую, а в этот раз мне очень понравились коллекции. С удовольствием смотрела и восхищалась. И хотя у нашего коллектива задачи несколько другие, мне тоже захотелось сделать что-то интересное.

В этот раз все было новое - и по содержанию, и по форме, и по тканям, и по цветовой гамме. Северный костюм предполагает бело-серую гамму. Но это, я вас уверяю, не скучно. Мы увидели интересные, своеобразные, скорее даже молодежные, современные костюмы с русскими традиционными элементами.

Жюри очень строго судило традиционные костюмы. Рассматривали каждую строчку. Конечно, сохранять традиции нужно. Но что касается сценического костюма, мне кажется, должны быть другие критерии, не музейные.

Я вспоминала мастерство Вячеслава Зайцева. Только он мог в любой коллекция показать что-то национальное. И здесь были подобные ему по духу коллекции. Это замечательно!

- Такие наряды можно носить? Или это искусство ради искусства?

- На конкурсе в отдельной номинации были представлены современные костюмы, которые надел – и пошел.

Несомненно, полезной в части применения на практике была программа обучения руководителей. «Апсайклинг или новые вещи из старых: лоскутное шитье в моде XX- XXI века». Докладывала заведующая сектором новых поступлений Государственного Эрмитажа Марина Блюмин. Умница, все наглядно, с фотографиями. А какие пиджаки! Можно сразу взять и надеть.

Об истории и применении льна в современной моде рассказывала руководитель группы «Наш стиль» Модного дома «Пава» Рита Кузнецова.

О моде на традиции и традициях в моде мы говорили с доцентом кафедры дизайна костюма Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица, руководителем направления менеджмент официального представительства парижского института Ольгой Калашниковой – самым современным и знающим специалистом. Она давала нам четкие установки, что и как должно быть.

Впервые на конкурсе показали костюмы для хора, для солистов, для театра, для танцевальных коллективов. Это очень хорошо, потому что мы видим, какими ужасными бывают на сцене, так называемые, народные костюмы. Конечно, нужно учить одеваться правильно. Теперь есть готовые костюмы: там правильно сделана строчка, правильные кружева, правильная форма. И не нужно что-то выдумывать.

Наконец-то появилось практическое применение костюмов. Раньше никогда на этом акцент не делали. Мне это понравилось.

Впервые взята тема эко-традиций, что участники поняли слишком буквально. Думаю, пока конкурс в этой номинации не удался.

- Где вы нашли столько войлока на валенки, шапочки, безрукавки?

- Изюминка нашей коллекции – натуральный войлок. Причем, нашего Гатчинского промкомбината. От всей души благодарю за помощь в создании коллекции «Валенки» директора промкомбината Оганеса Гадяна.

Художник-модельер коллекции «Валенки» - Юлия Преснякова.

По факту у нас сложились две коллекции – сценическая и бытовая, в нарядах из которой можно ходить в саду и на даче: безрукавки, шапочки. Соединить сценическую одщежду с бытовой очень трудно. И как это показывать, я не знала. Под песню «Валенки» показывают валенки где угодно и как угодно: и в брюках, и в длинных платьях. Просто дефиле – скучно. Ходить в валенках – не красиво, это не туфли. За месяц до поездки я так и не знала, что делать. Поставила номер только из педагогических соображений, а не из эстетических. И оказалась абсолютно права.

- В театре костюма «Катюша» воспитательный процесс – на первом месте!

- Без этого невозможно. Вот сейчас коллектив полностью обновился, в его составе - 11-13-летние девочки. Только турпоход или совместная поездка могут их сдружить. В нашем случае – поездка на конкурс. Другого пути для быстрого опознания «кто и что из себя представляет» – нет. И я согласилась на эту авантюру.

Многие дети первый раз уезжали так далеко от дома, да еще без родителей. Но мы справились. Нас хорошо принимали: гостиница, питание, трансфер на автобусах. Все сложилось удачно. У детей появилась мотивация. Они загорелись. Родились новые идеи, и мы с девочками уже обсуждали, где и как претворить их в жизнь. И главное, юные дебютантки сами этого захотели.

По дороге домой в поезде девочки решили провести конкурс рисунков. Кто-то рисовал портреты новых друзей, кто-то – золотую тапочку члена жюри, модельера Николая Терюхина. Потом вдруг решили нарисовать портрет главы государства. Получился очень похожим. Мы сделали в купе выставку. Жюри во главе с нашим художником-модельером Юлией Пресняковой поставило всем пятерки. А потом решили сделать альбом о нашей первой поездке, чтобы, повзрослев, вновь собраться вместе.

- Вы довольны результатом?

- Очень. Главное, получилось объединить коллектив. За коллекцию «Валенки» театру был вручен диплом в номинации «Сценический костюм».

Но это еще не все. Три часа шел разбор показов. Это тяжело – волновались и молодые, и опытные. Только представьте: идет трансляция выступлений, жюри при всех со сцены делает замечания, а ты стоишь в центре зала у микрофона и держишь ответ: почему так или не так. Это не каждый может выдержать. И именно в этот момент нам было особенно приятно, что за постановку номера мы получили от жюри самый высший бал.

Конечно, нужны новые творческие поездки, нужны личные контакты, общение. Сколько разных вопросов мы решаем, вывозя детей на конкурс, в том числе – воспитательных.

25 ноября мы уезжаем в Москву на Евразийский конкурс высокой моды национального костюма «Этно-Эрато». Везем военную коллекцию «Мелодия нашей жизни». Там такого конкурсного направления и такой номинации нет. Посмотрим, как к этому отнесется Москва.

- Спасибо, Людмила Михайловна. Желаем вам новых успехов!

Татьяна Можаева