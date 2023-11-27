Союз ветеранов Анголы принимает пополнение

В очередном заседании Союза ветеранов Анголы Ленинградской области приняли участие заместитель главы администрации Гатчинского района Ольга Мясникова и председатель Совета ветеранов Гатчинского района Людмила Голубева, ветераны, выполнявшие интернациональный долг в республике Ангола, и их боевые братья, проходившие службу в Афганистане.

Встреча была посвящена Дню ветеранов Анголы, который отмечается в России 15 ноября. В этот день в 1975 году советские воины-интернационалисты вступили на землю Анголы, чтобы помочь ей защитить свою независимость. Собравшиеся вспоминали, как в те годы Ангола и еще несколько африканских государств боролись за независимость.

Союз ветеранов Анголы объединяет россиян, выполнявших интернациональный долг в Анголе с 1975 года по 1992 год, поддерживает и расширяет связи с организациями Юга Африки, сохраняя историческую память о совместной борьбе за независимость от колониализма.

Ильяс Норов, поздравляя боевых товарищей с праздником, отметил, что сегодня особенно важно помнить традиции воинского братства и рассказывать молодежи о событиях XX века.

В Гатчине проживает семь ветеранов Анголы – тех, кто непосредственно принимал участие в боевых действиях. На сегодняшний день в Союзе ветеранов Анголы Ленинградской области состоит 15 ветеранов, которые представляют практически все рода войск. Люди узнают, что в Гатчине есть рабочая организация, где регулярно проводят патриотическую работу - и вступают в ее ряды. В торжественной обстановке были вручены удостоверения новым членам организации, в том числе из других регионов страны. Это Николай Тиховодов - ветеран из Великого Новгорода, проходивший службу в авиаотряде АН-12, и житель Ленинградской области Станислав Каверинский – матрос, радиотелеграфист, проходивший службу в Луанде.

Ветеранам были вручены медали «За выполнение интернационального долга в Анголе» и «45 лет вместе», а также брендированный шарф Союза ветеранов Анголы, буклеты, книги и видеоматериалы для работы с молодежью.

Ильяс Норов рассказал о работе российской организации, в том числе о новой тематической фотовыставке «СССР (Россия) и Ангола: наш совместный вклад в освобождение народов Юга Африки», на которой он в Москве представлял Союз ветеранов Анголы Ленинградской области.

Заместитель главы Гатчинского района Ольга Мясникова поздравила ветеранов с праздником и поблагодарила за участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

- В Гатчинском районе работает более 200 организаций. Одна из самых активных – Совет ветеранов Гатчинского района, который объединяет все ветеранские организации, активно занимающиеся патриотическим воспитанием молодежи. Сейчас наша страна живет и работает в условиях СВО. В Гатчинском районе общественность, бизнес, органы власти - все в одном порыве работают на победу, на оказание помощи семьям, чьи мужья и сыновья находятся в зоне СВО. На территории Гатчины работает Фонд Защитники Отечества, в центре внимания которого ветераны СВО и их семьи. Со временем все ветеранские организации, в том числе ветераны локальных войн, будут получать помощь и поддержку в этом фонде, - сказала Ольга Мясникова.

В память о встрече Ольга Павловна вручила сборник стихов ветеранов «Наследие», изданный Советом ветеранов Гатчинского района.

За активную патриотическую работу в гатчинских школах, на областных и районных мероприятиях Ильяс Норов вручил Сергею Павлову нагрудный знак «Союз ветеранов Анголы», Василию Брусакову – памятную медаль «За сотрудничество: Россия – Ангола».

За многолетнее информационное сопровождение патриотической деятельности Союза ветеранов Анголы Ленинградской области юбилейной медалью «100 лет со дня рождения Агостиньо Нето» Ильяс Норов наградил заместителя редактора газеты «Гатчинская правда» Татьяну Можаеву.

Встреча продолжилась за большим праздничным столом с просмотром фильма Алексея Поборцева «Две войны».

Андрей Соколов