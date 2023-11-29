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Завтра на Аэродроме в Гатчине отключат отопление и горячую воду

МУП «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают, что в связи с ремонтными работами на теплотрассе 30 ноября 2023 года с 09.00 до окончания работ будет прекращена подача отопления и горячего водоснабжения в микрорайоне Аэродром.

Рубрики:  ЖКХ

Отключение запланировано по следующим адресам:

г. Гатчина, мрн-н «Аэродром», ул. Новоселов, д. 4, 5, 6,

ул. Слепнева, д. 3, 9, 15, 21, 23.

 