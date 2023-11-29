Завтра на Аэродроме в Гатчине отключат отопление и горячую воду
МУП «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают, что в связи с ремонтными работами на теплотрассе 30 ноября 2023 года с 09.00 до окончания работ будет прекращена подача отопления и горячего водоснабжения в микрорайоне Аэродром.
Рубрики: ЖКХ
Отключение запланировано по следующим адресам:
г. Гатчина, мрн-н «Аэродром», ул. Новоселов, д. 4, 5, 6,
ул. Слепнева, д. 3, 9, 15, 21, 23.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.