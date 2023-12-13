Тимур Паламарчук из Гатчинского района награжден в Москве
Учитель-ветеран СВО Тимур Паламарчук из Пламенской школы Гатчинского района получил награду премии «Признание–2023» в Москве.
Рубрики: Образование
В число лучших в номинации «Учитель – защитник Отечества» вошли 29 ветеранов специальной военной операции из разных регионов России. Одним из них стал преподаватель - организатор Пламенской школы из деревни Сяськелево Тимур Паламарчук. Награду вручил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.
Премия «Признание – 2023» присуждается в пяти номинациях. Ее лауреаты – учителя и наставники, внесшие существенный вклад в развитие отечественного образования, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание детей и молодежи.
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