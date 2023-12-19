Ленинградская область должна готовить специалистов для нужд региона

На форум собрались около трехсот представителей образовательных учреждений, ведущих промышленных предприятий региона, приглашенные гости и эксперты. В пленарном заседании принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, зампред областного правительства Дмитрий Ялов, председатель комитета образования Ленобласти Вероника Реброва и другие. Присутствовали руководители Гатчины и района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим.

Во время форума состоялась работа двух треков, посвященных актуальным вопросам развития системы среднего профессионального образования Ленинградской области: пленарное заседание, образовательный семинар, деловая игра, экскурсия в Гатчинский дворец, а также торжественная церемония награждения победителей, призеров и экспертов национальных чемпионатов «Профессионалы» и «Абилимпикс».

Награды вручили студентам и экспертам из Подпорожского политехнического техникума, Тихвинского промышленного технологического техникума им. Е. И. Лебедева, Кировского политехнического техникума, Выборгского техникума агропромышленного и лесного комплекса, Мичуринского многопрофильного техникума, Мультицентра социальной и трудовой интеграции, Борского агропромышленного техникума, Сосновоборского политехнического колледжа, Выборгского филиала ЛГУ им. А.С. Пушкина, обучающимся школы №4 г. Тихвин и Сиверской школы-интерната, а также представителям организаций.

В ходе пленарной дискуссии глава региона обозначил вектор подготовки специалистов со средним профессиональным образованием: «Мы должны готовить по тем специальностям, которые будут востребованы в регионе в ближайшие пять-десять лет». В фокусе внимания все, что связано с цифровизацией: от кадастровых работ до цифрового сельского хозяйства.

- Мы регион с большой востребованностью по логистике, значит, нужно обучать всем профессиям, связанным с логистикой. Если у нас работает химическое производство – газо- и нефтепереработка и многое другое, надо делать ставку на эти специальности. Если мы развиваем машиностроение, значит, надо готовить ребят, которые смогут управлять станками с ЧПУ, – сказал Александр Дрозденко.

В числе профессий будущего губернатор назвал цифровое земледелие: землеустроительные, кадастровые работы, составление карт – все должно делаться с применением цифровых технологий. Сегодня в сельское хозяйство Ленинградской области приходят современные технологии, вплоть до тракторов с цифровыми сеялками. И нужно, чтобы соответствующие специалисты у нас появились. Кроме того, профессионалы в сфере строительства всегда востребованы, а сейчас это особенно актуально: в регионе планируется строительство крупных объектов. Например, глиноземного завода, для которого сейчас подыскивают участок.

- Сегодня профессия оператора беспилотных летательных аппаратов встает в одну линейку с «вечной классикой»: слесарем, сварщиком, электромехаником и поваром в областных колледжах. При этом изменения потребности рынка труда в специалистах со средним профессиональным образованием мы видим ежегодно и не будем уходить от многопрофильности СПО, – отметил Александр Дрозденко.

На заседании обсуждалось участие студентов Ленинградской области в общероссийских конкурсах профессионального мастерства и открытие в связи с этим в учебных заведениях Ленобласти наиболее популярных специальностей. На это Александр Юрьевич заметил, что для региона определяющим является не то, что нужно для побед на профессиональных чемпионатах:

- Нам надо готовить специалистов по тем специальностям, которые завтра будут востребованы на нашей территории. В частности, в социальной сфере очень большая востребованность, нужны все профессии, связанные с цифровизацией, беспилотниками и биопротезированием, поскольку мы базовый регион для создания специального протезного центра. Но мы не должны выстраивать свои компетенции под чемпионат – мы должны участвовать на чемпионатах в тех компетенциях, которые у нас востребованы. Не нужно бежать только ради того, чтобы согреться – мы должны бежать к финишу. А финиш – это те специальности, которые необходимы в регионе. Да, надо работать на опережение, но опережение надо предвидеть. Мы не так богато живем, чтобы тратить деньги на подготовку специалистов, которые не будут востребованы в Ленобласти в ближайшие пять-десять лет.

Руководитель Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ирина Дрозденко заметила, что Ленинградская область – тот субъект, который может на конкурсе профессионалов задавать тренды и определять, какие профессии там будут представлены.

На пленарном заседании затронули тему трудовых мигрантов, которые сегодня занимают значительную нишу на рынке труда, и на которых зачастую держатся многие производства, поскольку аборигенов рабочие специальности не особо привлекают. Губернатор отметил, что средняя зарплата в Ленинградской области сегодня достигла 70 тысяч рублей, тогда как в целом в стране в 2023 году средний показатель оплаты труда составил 55 тысяч рублей на руки.

Достойная оплата и бесплатное обучение с дальнейшим трудоустройством возможно благодаря федеральному проекту «Профессионалитет», который был запущен Министерством просвещения России в 2022 году. Программа направлена на то, чтобы обеспечить промышленность квалифицированными кадрами и приблизить систему подготовки рабочих к запросам рынка в регионах.

Участники форума обсудили подготовку педагогических кадров для системы среднего профессионального образования, а также ресурсы, необходимые для качественного освоения профессии и задачи учреждений СПО в плане профориентации школьников.

Екатерина Дзюба