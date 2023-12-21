Бывшему бойцу ЧВК «Вагнер» вручили удостоверение ветерана СВО

В рамках совещания с активными ветеранами специальной военной операции, представителями муниципальной власти и Ассоциации ветеранов СВО, состоялось вручение удостоверения ветерана боевых действий бойцу ЧВК «Вагнер» Артёму Камалетдинову, жителю Всеволожского района.

Вручил удостоверение руководитель Ленинградского областного филиала Сергей Галяев в присутствии главы администрации Гатчинского района Ленинградской области Людмилы Нещадим, руководителя филиала Ассоциации ветеранов СВО по Ленинградской области Алексея Ярославцева и других демобилизованных участников спецоперации.

В ходе встречи ее участники обсудили вопросы качественного обучения навыкам управления БПЛА и тактической медицине. Говорили

о развитии патриотической деятельности в Ленинградской области, проведению мероприятий, направленных на подчеркивание прямой взаимосвязи подвигов героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции.