Воспитанников реабилитационного центра «Дарина» в Гатчине поздравили с Новым Годом

Появление на территории учреждения транспорта, в обычное время целевое назначение которого — транспортирование твердых коммунальных отходов, в этот раз было эффектным. Мусоровоз перевозчика регионального оператора ООО «Спецтранс 47» украсили лампочками и гирляндами. Почти как в известной рекламе.

«Новый Год — время чудес и исполнения желаний. В этом году мы впервые проводим подобное мероприятие для детей. Мы хотели подарить ребятам новогоднюю сказку и праздничное настроение. Очень надеемся, что нам это удалось!», — прокомментировал генеральный директор АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» Антон Бучнев

После небольшой праздничной программы, организованной в актовом зале учреждения, дети получили из рук деда мороза и сотрудников регионального оператора подготовленные с учетом рекомендаций воспитателей центра подарки. В подарок вошли: толстовка и дутики, а также сумка-шоппер, футболка и другие сувениры с символикой регионального оператора.