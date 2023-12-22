Двойной «кэшбэк» для многодетных с ипотекой

С 2019 года многодетные семьи нашей страны получили право на денежную помощь государства в размере до 450 000 рублей на погашение задолженности по ипотечному кредиту. Выплату из федерального бюджета могут получить семьи, у которых в период с начала 2019 года по конец 2023 года появился третий или последующий ребенок.

В некоторых регионах предусмотрена дополнительная поддержка таких категорий граждан. Например, в Ленинградской области многодетные семьи, получившие федеральную выплату (до 450 тысяч рублей), могут быть включены в список на получение региональной субсидии в размере 150 тысяч рублей. Целевое назначение этих средств такое же – погашение задолженности по ипотечному кредиту. Таким образом, совокупный размер поддержки в нашем регионе может составить до 600 тысяч рублей.

Надо понимать, что в данном случае речь идет о финансовой помощи многодетной семье, в которой имеется одно «ипотечное» жилье . А если в такой семье после получения государственных субсидий родился еще один ребенок и появилось еще одно жилье в кредит, – может ли эта семья претендовать на повторные выплаты, или нет?..

Ответ на этот вопрос Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов получил в процессе работы с обращением многодетного отца Руслана Ф. (данные изменены) из Приозерского района, который пожаловался на отказ областного комитета по строительству включить его в список получателей региональной субсидии.

В семье Ф. четверо детей. В марте 2022 года, когда их было еще трое, супруга заявителя (заемщик по ипотеке) получила федеральную выплату – 450 тысяч рублей. Через год с небольшим комитет по строительству удовлетворил ее заявление и включил в список граждан, изъявивших желание получить региональную социальную выплату в 150 тысяч рублей.

За время, прошедшее между этими двумя событиями, в семье Ф. родился четвертый ребенок и появилась новая квартира – на этот раз ипотечный договор оформили на главу семьи. Рассчитывая получить федеральную выплату на погашение ипотеки, Руслан Ф. по примеру жены направил пакет документов в АО «ДОМ.РФ», и вскоре деньги были перечислены. А вот областной профильный комитет не усмотрел в заявителе претендента на региональную социальную выплату, сославшись на то, что семье Ф. уже была оказана поддержка, и «повторно выплату получить нельзя».

Уполномоченный проанализировал действующее законодательство и пришел к мнению, что отказ комитета является неправомерным. И вот почему.

В соответствии с Федеральным законом № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния», право на меры государственной поддержки имеет гражданин Российской Федерации – мать или отец, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года родились третий ребенок или последующие дети и которые являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу).

Реализацию мер государственной поддержки по выплате до 450 000 рублей на погашение задолженности по ипотечному кредиту осуществляет АО «ДОМ.РФ». На сайте общества в разделе «Ипотека» – «Выплата до 450 тыс. ₽» размещено разъяснение по следующему вопросу:

«Вопрос: Я получил выплату и погасил ипотеку. Сможет ли супруга получить такую выплату, если мы решим поменять жилье и взять новый кредит?

Ответ: Повторно участие в программе возможно при условии оформления нового ипотечного кредита и рождении еще одного ребенка (например, 4-го). Кроме того, заемщиком по новой ипотеке должен быть супруг, который ранее не подавал заявление на выплату».

В рассматриваемой нами ситуации в семье Ф. в феврале 2020 года и в октябре 2022 года родились третий и четвёртый ребенок. Также ими были оформлены ипотечные кредиты отдельно на каждого из супругов в 2022 и 2023 годах соответственно. Таким образом, и гражданке Ф., и гражданину Ф. АО «ДОМ.РФ» были правомерно выплачены средства на погашение долга по двум кредитным договорам по 450 тысяч рублей соответственно.

В Ленинградской области социальная выплата в размере 150 тысяч рублей предоставляется по таким же основаниям, которые установлены федеральным законом №157-ФЗ. (Постановление Правительства Ленинградской области от 07.12.2020 № 801). Вот почему комитет был не прав, отказав заявителю!

Свою позицию, оформленную в виде Заключения и подкрепленную ссылками на законодательные и нормативные правовые акты, Сергей Шабанов изложил в письме председателю комитета по строительству Ленинградской области Виталию Лазуткину. Уполномоченный рекомендовал еще раз внимательно изучить все вводные ситуации семьи Ф. и убедиться в том, что заявитель имеет право на поддержку из регионального бюджета.

Реакция комитета была ожидаемой и правильной.

«Мы с удовлетворением восприняли поступившую в ответ информацию о том, что заявление Руслана Ф. о включении его в список получателей субсидии повторно рассмотрено, и на этот раз принято положительное решение. Социальная выплата обоим супругам Ф. будет произведена уже в следующем, 2024 году», – отметил Сергей Шабанов.





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