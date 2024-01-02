Новая жительница гатчинской земли
В новом году первой новорожденной в Гатчинском районе стала девочка.
Рубрики: Общество
1 января в 21.25 в Перинатальном центре в Гатчине родилась малышка: вес - 3 кг 770 г, рост - 54 см. Мама - жительница деревни Большие Колпаны Гатчинского района Александра Золина, заведующая детским садом Войсковицкой школы № 1. Это второй ребенок в семье.
Бригада, принимавшая первую гатчинскую новорожденную: врач Ирина Жабина, акушерка Лидия Шевчук, неонатолог Виктория Шапарева, операционная медсестра Лидия Метелкина.
Девочку планируют назвать Ариной.
Здоровья маме и малышке!
Всего в наступившем году в Перинатальном центре появилось на свет 8 мальчиков и 5 девочек.
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