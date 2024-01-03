Предновогодний триумф юных каратистов

В Гатчине состоялся турнир Ленинградской области Союза Будо каратэ России, в котором приняли участие несколько клубов Санкт-Петербурга, Гатчины и Всеволожска.

Соревнования прошли в пяти номинациях: ката – индивидуальное показательное исполнение канонических комплексов боя, ката-групп – синхронное исполнение комплексов боя группой, турнир на самый сильный удар, который измеряется электронным динамометром. Также были проведены реальные бои начинающих спортсменов по правилам киокусинкай каратэ – кумитэ и самая интригующая и, наверное, самая сложная в исполнении номинация тамэсивари – разбивание голыми руками и ногами твердых предметов. Для этого на турнире использовались доски хвойных пород толщиной 2,5 см.

В итоге спортсмены гатчинского клуба «Канку» завоевали 10 первых, 11 вторых и шесть третьих мест. Некоторые стали победителями и призерами сразу в нескольких категориях.

Так, например, целый комплект медалей – золотых, серебряных, бронзовых – завоевали 8-летняя Радомила Сергеева, 10-летний Олег Шишенин, 7-летний Дмитрий Пелевин, 9-летний Александр Салтыков, 12-летние Анна Квасова и Макар Курочкин, 14-летний Виталий Чупалов и 9-летняя Вероника Балаганская.

Как отмечает руководитель клуба «Канку» Сергей Железнов, турнир прошел на хорошем организационном и соревновательном уровне, подарив спортсменам и гостям немало положительных эмоций.

Гатчинские каратисты выразили благодарность судьям, председателю спорткомитета Гатчинского района Сергею Пименову за предоставление наградной атрибутики и депутата Законодательного собрания Александра Русских за сладкие новогодние призы победителям и призерам соревнований.

Отдельная благодарность – директору Гатчинской школы № 9 Нине Сергеевне Ковалевой за помощь в организации и проведении турнира.