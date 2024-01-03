В Гатчине началась «Новогодняя кутерьма»!

Фестиваль «Новогодняя кутерьма» проходит сразу на нескольких городских площадках - на плацу перед Гатчинским дворцом, непосредственно во Дворце и в Приоратском замке.

Первой гостей праздника встречает новогодняя ярмарка — целый деревянный городок, на всю праздничную неделю занявший площадь перед Гатчинским дворцом. Чтобы порадовать своими сувенирами, подарками и сладостями детей и взрослых, сюда приехали мастера и фермеры со всей округи.

Главным украшением ярмарочного городка стала, конечно же, большая новогодняя ёлка. Несмотря на сильный мороз, желающих поводить вокруг неё хороводы, поучаствовать в новогодних интермедиях и играх хоть отбавляй! На этот раз артисты гатчинских театров подготовили для малышей интермедию с Дедом Морозом и Снегурочкой под названием «Новогодний спор Белой Уточки и Бобра». А те, кто замёрз, могут совершить восхождение и быстрый спуск с высокой деревянной горки, согреться горячим чаем или побаловать себя шашлыком.

Сказочные чудеса творятся в самом Гатчинском дворце! Так, например, ежедневно в полдень на площадке третьего этажа Мраморной лестницы разыгрывается интерактивный кукольный спектакль «Лиса и Волк», который привезли в Гатчину артисты петербургского театра «Бродячая собачка». Кстати, эта история разворачивается прямо у главной ёлки Гатчинского дворца, украшенной невероятно красивыми игрушками, в том числе и сделанными детскими руками.

Замечательную праздничную программу подготовили для гостей Дворца старые и добрые друзья ГМЗ «Гатчина» — артисты театра «Малый Трианон», работающего в стиле барокко и рококо. В репертуаре театра сочетаются заново воссозданные танцы XVII - XVIII веков с авторскими композициями, выдержанными в соответствии с тем временем. Под руководством художественного руководителя театра Ярославы Бубновой артисты подготовили сразу несколько ярких программ для гостей Гатчинского дворца.

Сразу после кукольного спектакля гости могут принять участие в театральном перфомансе, посвящённом моде конца XVIII - начала XIX веков. При участии артистов оперы и балета придворная дама рассказывает обо всех тонкостях туалета дам и кавалеров своего времени. И не просто рассказывает, но и показывает, причём в роли демонстраторов и манекенов выступают сами зрители. Кстати, здесь, в Театральном зале, установлена ещё одна грандиозная дворцовая ёлка!

«Модный» перфоманс плавно перетекает в содержательный мастер-класс по декорированию веера. Дамы рассаживаются за столами и получают заготовки вееров. Прослушав историю дамских вееров, женщины принимаются за работу, используя яркие маркеры и стразы. Преобразившиеся веера дамы могут забрать себе на память.

Минуя череду восстановленных за последние годы помещений Дворца, гости направляются в Арсенальный зал, где их ждёт очередной сюрприз. На этот раз это полная удивительных открытий музыкально-хореографическая история «Приключения новогодней ёлки». И снова — дивные музыка и пение, на сцене кружится воздушная фигурка балерины, после чего начинает раскручиваться главная интрига этой сказки...

Взрослые посетители Дворца погружаются в атмосферу настоящего бала, который проходит в Белом зале под руководством опытной гофмейстерины при участии маскарадных персонажей. Даже если вы никогда не танцевали полонез, менуэт, котильон, вальс, вы всё равно это... станцуете!

Здесь же, в Белом зале, проходят и новогодние праздники для детей — с Дедом Морозом и Снегурочкой, с хороводами, танцами и играми. Детей ждут сюрпризы и в комнатах Детской гостиной, где можно своими руками смастерить Дракона и поучаствовать в увлекательном квесте.

Во время фестиваля «Новогодняя кутерьма» каждый день в Театральном зале дворца проходят концерты. Здесь звучат как шедевры классической музыки, так и отрывки из знаменитых мюзиклов и фантазии на темы современных и рождественских песен. Разнообразны и темы специально подготовленных к зимним праздникам экскурсий: это и Рождество в императорской семье, и царская трапеза. И, конечно, огромный интерес у гостей Дворца вызывает новая масштабная выставка «Империя смотрит на Восток».

В первые январские дни можно посетить и Приоратский замок, где проходят экскурсии «Рождественский вертеп», «Мальтийский орден в России», «Зимний сон старинного замка». А в полдень, 7 января, здесь прозвучит ставший уже традиционным выстрел исторической пушки.

Юлия Лысанюк