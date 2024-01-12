В Ленобласти появится новая экотропа «Каньон реки Лава»

«В День заповедников и национальных парков России комитет по природным ресурсам определил маршрут прохождения новой экотропы в рамках регионального приоритетного проекта «Тропа 47». Протяженность экомаршрута – порядка 3,5 км. Он будет оснащен указателями и маркировкой на всей протяженности маршрута, местами для отдыха, лестницами, экологопросветительскими щитами. Мы создаем комфортные условия для посещения уникальных природных объектов Ленинградской области», – сообщил председатель комитета по природным ресурсам Фёдор Стулов.

Памятник природы «Каньон реки Лава» находится в Кировском районе Ленинградской области. Русло реки живописно из-за перепада высот с небольшими водопадами и гротами. Стены каньона представлены древними отложениями разных периодов ― кембрийского (530 млн лет) и ордовикского (460 млн лет). В этих отложениях сохранилось множество остатков ископаемых беспозвоночных. Добыча доисторических «сувениров» на территории ООПТ строго запрещена, их разрешено только рассматривать.

Есть на территории памятника природы и исторические объекты – мост через реку Лава в районе деревни Васильково, остатки старинной водяной мельницы. Здесь располагается так называемый «Лавуйский острог» ― в XVII веке по реке Лава проходила русско-шведская граница и этот острог ― передовая русская погранзастава. Арочный мост был построен в 1825 году из массивных известняков. Переправа стала частью Архангелогородского тракта, проложенного еще в петровские времена.

Проектируемая экологическая тропа ― доступный и удобный способ развития культурного туризма среди посетителей этого памятника природы.

На территории Ленинградской области действуют 3 ООПТ федерального значения, 49 ― регионального и 4 местных ООПТ.