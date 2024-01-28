Неделя начнётся с мокрым снегом и дождем

В русском языке слово «дом» имеет множество значений. Это и тёплый огонь в печи родительского дома, и маленькая квартира в многоэтажке, и огромная страна Россия, наша общая обитель. Но стоит к слову «дом» добавить прилагательное «детский», как тепло постепенно уходит. Обаяние домашнего очага исчезает. «Детский дом» воспринимается в массовом сознании как приют беды и несчастья. Откуда в России берутся бездомные дети, почему эта проблема не исчезает, как попробовать её всё же решить? За ответом на эти сложные вопросы мы отправились в посёлок Сиверский Гатчинского района – в Сиверский ресурсный центр по содействию семейному устройству, где побеседовали с воспитателем Татьяной Васильевной Ивановой.