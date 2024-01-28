Неделя начнётся с мокрым снегом и дождем
Согласно ежедневному прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 января 2024 года в Ленинградской области ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем.
Рубрики: Общество
Днем 29 января местами порывы ветра 15–18 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3 гр., днем 0...+4 гр. Атмосферное давление ночью и в первой половине дня будет повышаться, во второй половине дня – понижаться.
30 января ожидается небольшой снег, мокрый снег. Температура воздуха ночью +1...-4 гр., днем +2...-3 гр.
Будьте осторожны: на дорогах гололедица.
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