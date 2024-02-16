Ленинградские школьники и студенты научатся языкам программирования

«Порядка 600 ленинградских школьников уже освоили программирование и получили сертификаты проекта «Код будущего» в 2023 году. В этом учебном году на этих курсах обучаются около 1350 школьников и студентов техникумов региона», отметил председатель комитета цифрового развития Ленобласти Андрей Сытник.

Записаться можно на один из более 40 онлайн-курсов от ведущих российских ИТ-компаний и вузов по направлениям: разработка игр, приложений, сайтов и ботов; искусственный интеллект и машинное обучение; программирование нейросетей, дронов и роботов; алгоритмизация, работа с базовыми библиотеками; информационная безопасность; 3D-графика и веб-дизайн.

Есть курсы начального, базового и продвинутого уровня подготовки.

Чтобы приступить к обучению, нужно пройти тестирование и заключить договор с образовательной организацией на бесплатное обучение.