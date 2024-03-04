Гатчинские бадминтонисты на «Космическом Гран-при»

Соревнования проводились с 29 февраля по 4 марта в Ярославле — месте рождения первой женщины-космонавта. Они собрали 368 участников со всей страны.

Игра в бадминтон входит в обязательную подготовку будущих космонавтов. Поэтому всероссийские соревнования на призы летчика-космонавта Валентины Терешковой открыли «Космическое Гран-при» — цикл юниорских соревнований, связанных космической тематикой.

Гатчинские спортсмены достойно представили Ленинградскую область. Золото выиграл Всеволод Черкасов в соревнованиях юношеских пар до 17 лет. Александр Никуленко занял 2-е место в соревнованиях юношеских пар до 13 лет. Также серебро среди смешанных пар до 19 лет завоевал Георгий Сивцев. Бронзовая медаль в соревнованиях пар юношей до 15 лет у Даниила Юнака. Также многие ребята вошли в восьмерки и остановились в шаге от бронзовых медалей

«Результатами мы оказались более чем довольны. Некоторые ребята уже замотивированы к участию в чемпионате России по бадминтону. Будем активно продолжать тренировки», — рассказала тренер Ирина Хлебко.