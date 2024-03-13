В Ленобласти — конкурс креативных видеороликов о благоустройстве

«15 марта в Ленобласти стартует выбор территорий для благоустройства по президентскому нацпроекту «Жилье и городская среда». Наша задача — вовлечь в выбор проектов как можно больше жителей Ленинградской области. Участие жителей гарантирует, что будет сделано именно то и именно там, как нужно людям. Этому помогает интересный творческий контент, поэтому проводим конкурс таких материалов. Не ограничиваем участников в подаче информации и подготовке: ждем видео от жителей, блогеров, профессиональных сотрудников СМИ и пресс-служб», — рассказала председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен.

Организатор конкурса — комитет общественных коммуникаций Ленинградской области, он проводится при поддержке губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. В жюри — представители комитета, профессиональные операторы, ЦУР, сотрудники комитета по ЖКХ и Центра компетенций, которые курируют проведение благоустройства в регионе.

На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы от жителей, достигших 18 лет, любых пресс-служб и СМИ. Прием работ на конкурс идет по 12 апреля 2024 года. Итоги будут подведены в сообществе комитета общественных коммуникаций Ленобласти: https://vk.com/club201116051 19 апреля 2024 года. Награждение победителей состоится до 30 апреля 2024 года.

Требования к видеороликам:

- продолжительность видеороликов - не более 90 секунд;

- в видеоролике должна быть отражена тема благоустройства парков, скверов аллей, набережных, площадей, дворов или спортивных, детских пространств Ленинградской области (рассказать о проблеме, связанной с благоустройством, предложить вариант благоустройства и т.п.);

- видеоролик должен быть опубликован в социальной сети «ВКонтакте» в открытом сообществе/ на открытой личной странице с хештегом #ГородаМеняютсяДляНас47 либо прислан в сообщении сообщества комитета общественных коммуникаций Ленобласти: https://vk.com/club201116051. Конкурсные работы оцениваются по уровню раскрытия темы, информационной насыщенности, оригинальности оформления, уровню технического исполнения.

Отдельной номинацией станут мемы, которые могут присылать все желающие.

В каждой номинации — три призовых места и приз зрительских симпатий. Победители получат ценные подарки, будут награждены благодарностью комитета и благодарственными письмами губернатора Ленинградской области. Конкурсанты соглашаются с безвозмездной публикацией их работ или фрагментов работ любым способом и на любых носителях по усмотрению комитета.

29 населенных пунктов Ленобласти 15-17 марта представят территории, которые могут обрести новый облик по президентскому нацпроекту «Жилье и городская среда». Жители смогут проголосовать за них на специальных пунктах — адреса по ссылке: https://vk.cc/cv98XE. Для победивших мест архитекторы и проектировщики разработают дизайн-проекты с учетом пожеланий ленинградцев.